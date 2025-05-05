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    「高雄綠之丘」遠看如帽子！高雄火車站「綠洲」逐塊解鎖

    高雄綠之丘遠觀像是高雄車站的帽子。（記者王榮祥攝）

    高雄綠之丘遠觀像是高雄車站的帽子。（記者王榮祥攝）

    2025/05/05 00:27

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站雲朵天棚上的「高雄綠之丘」，自去年底開放後持續吸引許多民眾參訪，車站平面層的圍籬這陣子也有部分撤除、綠色空間陸續釋放，有民眾形容像是一塊塊「綠洲」。鐵道局南區工程分局證實，等消防安檢程序完備後，近期可望開放。

    高雄車站雲朵天棚與地下一層圓型廣場去年12月底開啟，瞬間成為人氣景點，天棚上的植栽區被取名為「高雄綠之丘」，南、北可眺望城區景致，東、西兩側有斜坡與綠園道串接，也可遙望壽山與屏東大武山，中央則是舖滿草皮的小土丘，從遠處看像是車站的帽子。

    但車站平面層仍有許多圍籬，四個角落空間初期僅西南側、靠近建國與中山路口一側開放；東北、西北、東南等三個區域都被隔離，直到近期才撤除部分圍籬，讓民眾有機會看見裡面的風景。

    常在車站走逛的林先生表示，最近車站南側植栽區已開放通行與休憩，不但讓乘客進出更方便，民眾休憩也多了選擇；車站北側圍籬陸續撤除，雖然還不能進去，但可看到裡面長什麼樣子。

    常從高雄車站搭捷運（高捷與台鐵高雄車站共構）通勤的陳先生說，有注意到圍籬不斷變少、開放空間持續增加，從人行空間看著圍籬內的場景，感覺有點像「綠洲」；騎單車上天棚的張同學則指出，從天棚可清楚看到平面層還沒開放的綠地，跟高雄綠之丘很搭，很期待早點開放。

    鐵道局南部工程分局說明，平面層綠色植栽區域大致完工，近期正依規定進行消防安檢，一旦相關程序完備，近期可望正式開放。

    高雄車站東南側綠地日前已撤除圍籬，開放民眾進出。（記者王榮祥攝）

    高雄車站東南側綠地日前已撤除圍籬，開放民眾進出。（記者王榮祥攝）

    高雄車站東北側綠地還沒開放，但部分圍籬已經撤除。（記者王榮祥攝）

    高雄車站東北側綠地還沒開放，但部分圍籬已經撤除。（記者王榮祥攝）

    高雄車站北側圍籬部分已經移除。（記者王榮祥攝）

    高雄車站北側圍籬部分已經移除。（記者王榮祥攝）

    高雄車站綠色空間陸續開放，讓民眾有地方可以休憩。（記者王榮祥攝）

    高雄車站綠色空間陸續開放，讓民眾有地方可以休憩。（記者王榮祥攝）

    高雄車站綠色植栽區陸續開放。圖為自行車引道旁的綠地。（記者王榮祥攝）

    高雄車站綠色植栽區陸續開放。圖為自行車引道旁的綠地。（記者王榮祥攝）

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