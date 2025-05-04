桃園大溪粽子名店網站遭仿冒 大量民眾受騙、店家跳腳

桃園大溪知名粽子專賣店網站遭仿冒，大量民眾受騙、店家跳腳。（民眾提供）

2025/05/04 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區連續3屆獲選「金牌好店」的「來包粽」．幸福粽子專賣店陳姓業者向警方報案指稱，5月1日下午陸續接獲顧客反映「該店網站被仿冒」，許多顧客下單或付款取貨才知被詐騙，警方今（4）日表示，已受理陳姓業者報案，並追查不法網站及資金流向，也發文相關單位協助下架仿冒網站。

大溪警分局圳頂派出所副所長林育辰今晚表示，該知名粽子專賣店報案指出自5月1日下午起，接到顧客反應該店網站被仿冒，未料越來越多顧客反映在仿冒網站下單付款取貨被詐騙，尤其詐騙集團手段惡劣，將該店家網頁內容包括影片、商品圖片、行銷文案全部複製，更利用貨到付款騙人下單詐騙。

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警方接獲店家報案後，立即通報165反詐騙專線，連續3天在官網與LINE官方帳號發布公告，不過，詐騙網站依然存在，情況甚至越來越嚴重，店家每天接到1、200通電話詢問「自己是不是被詐騙」，有的客人說收貨後才發現被詐騙，嚴重影響品牌信譽。

警方強調，已受理店家陳姓業者報案，警方目前偵辦該仿冒網站IP及設法追查資金流向中，並發文相關單位協助下架仿冒網站，維護正當商家信譽，呼籲民眾在網站購買物品，請小心求證，不要購買來路不明的物品。

桃園大溪知名粽子專賣店網站遭仿冒，大量民眾受騙、店家跳腳。（民眾提供）

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