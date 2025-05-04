為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園大溪粽子名店網站遭仿冒 大量民眾受騙、店家跳腳

    桃園大溪知名粽子專賣店網站遭仿冒，大量民眾受騙、店家跳腳。（民眾提供）

    桃園大溪知名粽子專賣店網站遭仿冒，大量民眾受騙、店家跳腳。（民眾提供）

    2025/05/04 22:59

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區連續3屆獲選「金牌好店」的「來包粽」．幸福粽子專賣店陳姓業者向警方報案指稱，5月1日下午陸續接獲顧客反映「該店網站被仿冒」，許多顧客下單或付款取貨才知被詐騙，警方今（4）日表示，已受理陳姓業者報案，並追查不法網站及資金流向，也發文相關單位協助下架仿冒網站。

    大溪警分局圳頂派出所副所長林育辰今晚表示，該知名粽子專賣店報案指出自5月1日下午起，接到顧客反應該店網站被仿冒，未料越來越多顧客反映在仿冒網站下單付款取貨被詐騙，尤其詐騙集團手段惡劣，將該店家網頁內容包括影片、商品圖片、行銷文案全部複製，更利用貨到付款騙人下單詐騙。

    警方接獲店家報案後，立即通報165反詐騙專線，連續3天在官網與LINE官方帳號發布公告，不過，詐騙網站依然存在，情況甚至越來越嚴重，店家每天接到1、200通電話詢問「自己是不是被詐騙」，有的客人說收貨後才發現被詐騙，嚴重影響品牌信譽。

    警方強調，已受理店家陳姓業者報案，警方目前偵辦該仿冒網站IP及設法追查資金流向中，並發文相關單位協助下架仿冒網站，維護正當商家信譽，呼籲民眾在網站購買物品，請小心求證，不要購買來路不明的物品。

    桃園大溪知名粽子專賣店網站遭仿冒，大量民眾受騙、店家跳腳。（民眾提供）

    桃園大溪知名粽子專賣店網站遭仿冒，大量民眾受騙、店家跳腳。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播