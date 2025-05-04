開車「切西瓜」跨雙黃線被警開單 上網討拍反遭圍剿

彰化市公園路、東民街機車、汽車族違規跨越雙黃線或逆向行駛，警方加強取締。（資料照，警方提供）

2025/05/04 22:23

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公園路、東民街口有民眾拍到大批機車族、汽車族「切西瓜」跨越雙黃線或逆向行駛，痛批「每天上演一樣的劇情」，警方部署員警站崗取締不少違規駕駛，其中1名駕駛被開單後上網討拍稱是為了閃對向機車而提早轉彎，不料反遭網友圍剿稱「駕照怎麼考的，搶快切西瓜還怪對向有車」。

該名上網討拍的民眾指出，現在經濟不景氣，警察也很缺業績，他為了閃對向的機車因而提早轉彎，稍微跨越雙黃線也要開單，請大家要小心。被開單以後他發現沿路都不斷的跨越到雙黃線，真的以後不知道怎麼開車了。

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不料這PO文反遭大群網友不留情面的圍剿，有網友稱這就是逆向好嗎？駕照怎麼考的啊？不會開車就把駕照註銷不要上路了；還有人稱不會等機車過去喔，直行車路權比較大，是上來秀下限的嗎？現在切西瓜搶快都那麼光明正大；有人批評說缺什麼業績，不違規警察是開得到單嗎？發言比國小生還不成熟。還有人點出根本跟機車沒關係，純粹是當事人想轉。逆向還敢放上來討拍，三寶無極限欸。

彰化警分局則表示，依據道路交通管理處罰條例第45條汽車駕駛人不依規定駛入來車道，處600元以上1800元以下罰鍰；警方已排勤務由員警在此取締交通違規，呼籲用路人遵守交通規則。

彰化市公園路、東民街口連日大批機車族違規跨越雙黃線或逆向行駛，不少人被警方取締開單。（資料照，警方提供）

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