錄取率近9％！中華郵政徵才1113人 筆試到考率8成

中華郵政公司今日於台北、台中及高雄共14個考場同時舉辦筆試。（中華郵政公司提供）

2025/05/04 21:34

〔記者林志怡／台北報導〕中華郵政公司今年公開甄選職階人員計1113人，今日於台北、台中及高雄共14個考場同時舉辦筆試，約1.5萬人報名，1萬2416人到考，平均到考率為80.62％，預計平均錄取率約為8.96％，成績預計在6月19日公告，第二試口試、體能測驗則在6月28、29日於台北舉行，榜示日期為7月9日。

中華郵政公司今年大規模徵才，公開甄選職階人員正取1113名、備取507名，包含營運職、專業職、專業職內勤、專業職外勤等職類，月薪4萬440元至5萬5625元不等，各類職階人員起首月薪突破4萬，不過這次錄取進用人員不適用公務人員相關法令規定。

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對於今日筆試情況，中華郵政公司指出，今年甄試報名考生具碩、博士學歷者約有1100餘人，人數與2023年相近，至考生是否能進入第二試或錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係，而筆試預估錄取率與最近2次甄試榜示錄取率相較，略高於2022年的6.75％及2023年的5％。

筆試成績將於6月19日公告，第二試口試、體能測驗將於6月28、29日於台北舉辦，榜示日期為7月9日。

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