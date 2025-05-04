週一午後雷雨機率高 東南部恐有焚風飆36度、紫外線爆表

週一各地午後易有雷陣雨，白天高溫上看36度，外出建議攜帶雨具並注意防曬。（資料照）

2025/05/04 22:39

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（5）日水氣減少，各地多雲到晴，午後北部及山區留意局部短暫雷陣雨；各地高溫約29至33度，局部地區恐逾36度，天氣悶熱，外出仍須注意防曬與補水。

中央氣象署預報，週一各地多雲到晴，但北部離鋒面較近，早晚可能出現零星短暫陣雨，午後大台北、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨，金門陰時多雲短暫陣雨，馬祖則為多雲並有短暫陣雨，建議出門仍攜帶雨具備用；清晨金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

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氣溫方面，週一各地高溫約29至33度，低溫約22至25度，週一東南部地區及南部近山區容易出現局部36度以上高溫，有焚風發生的機率，天氣悶熱。離島部分，澎湖氣溫24至29度；金門氣溫21至29度；馬祖氣溫18至27度。

天氣風險公司指出，週一台灣大氣仍不穩定，中午前各地為多雲時晴或晴朗天氣，午後因熱對流作用，各地普遍有短暫陣雨或雷雨，山區與近山地區雨勢較明顯。各地白天高溫略升，仍持續悶熱，民眾中午外出須注意防曬與補水。

紫外線方面，週一全台各地均為「過量級」。

空品方面，根據環境部預報資訊顯示，週一環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

氣溫方面，週一全台高溫普遍落在29至33度，南部及東南部局部地區上看36度，悶熱感明顯。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週一全台皆達過量級，中午外出建議做好防曬並避免長時間曝曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，週一環境部預估北部空品為「普通」等級，污染物稍易累積，花東空氣相對良好。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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