技高生關注綠能、科技 融入創意奪全國專題賽第一

今年「全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」公布成績，學生分別以綠能、智慧農業等新觀念，融合創意，拿下佳績。（教育部提供）

2025/05/04 21:45

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年「全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」今天公布成績，學生分別以綠能、智慧農業等新觀念，融合創意，拿下佳績。不僅落實技術型高級中等學校專題製作課程，也持續提升學生創意、創新及實務能力。

「全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽」已進入第15屆，分為「專題組」及「創意組」，各分組由全國各高級中等學校辦理校內初賽、15所群科中心辦理各群複賽，最後在台師大進行全國決賽。

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教育部表示，今年度「專題組」計1265件作品，「創意組」計有868件作品入選複賽，決賽「專題組」計154有件作品、251位指導教師及624位參賽學生、「創意組」計有133件作品、201位指導教師及364位參賽學生，競賽激烈。

專題組化工群由國立岡山高級農工職業學校以「海氫觸媒暨環保電池」獲得第一名，透過實驗天然海水替代鹼性電解液、咖啡渣等再生能源取代二氧化錳及碳，積極尋求解方以降低碳排放並促進綠能發展。

另創意組農業群由國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校以「孵龍鳳雛─智能互動學習孵化器」獲得第一名，學生透過該孵化器得親身參與孵化過程，跳脫傳統用課本或影音學習，提升學生的學習興趣及實作經驗，達到農業教育與科技智能結合。

創意組藝術群由新北市私立復興高級商工職業學校以「紅色沙漏─以生理期為主題的插畫及文創設計」獲得第一名，透過設計日常用品及桌遊等項目，以輕鬆的方式傳遞月經相關知識，推動社會對月經的理解與接納，打破「月經羞恥」的刻板印象。

教育部提到，為提升全國高級中等學校學生技職教育的國際競爭力，競賽獲第一名作品將於本月21日至23日在國立科學工藝博物館北館一樓大廳辦理優良作品展，透過實體展示及現場解說，讓參與師生及民眾瞭解創意的啟發概念，進而展現「專題實作課程」學生的學習成果與日常生活或產業結合，提升實用程度。

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