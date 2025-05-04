擬開放日本全牛齡牛肉進口 食藥署預告期將屆

食藥署「日本牛肉及其產品之進口規定」草案預告期將屆，未來擬取消30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制。（彭博）

2025/05/04 23:04

〔中央社〕衛福部食藥署預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，未來擬取消30個月齡以下牛肉產品才能進口的限制，開放全牛齡牛肉進口。明天預告期滿後，將視各界意見滾動式討論。

食藥署今年3月4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，修正要點包括牛肉及其產品輸入我國應符合的條件等，預告期60天，5月5日期滿。預告期間收集各界意見再綜整評估，何時上路沒有預設立場與期程。

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由於國際間狂牛症疫情，台灣在民國92年禁止疫區國家輸入牛肉，其中包括美國、加拿大、日本，民國106年有條件解封，且陸續在110年、112年放寬美國、加拿大的全牛齡牛肉進口，但對日本牛肉仍要求30月齡以下。

食藥署副署長林金富曾說明，在世界動物衛生組織（WOAH）的三級風險等級（風險未明、風險可控制、風險可忽略）中，美國、加拿大、日本的狂牛症風險都被歸類於風險可忽略的最安全等級。

根據食藥署統計進口牛肉占比，2023年報驗前3大來源國，分別為美國占38%、巴拉圭26.6%、澳洲18.6%，日本排第6名，進口量僅占1%。

林金富曾表示，針對開放全牛齡牛肉進口，食藥署是採取被動，由輸出國來申請，才會啟動審查機制，例如荷蘭跟瑞典同樣屬於風險可忽略國家，台灣目前只開放12月齡以下荷蘭牛、30月齡以下瑞典牛進口，正是因為沒來申請開放。

此外，食藥署表示，若疑似或證實為牛海綿狀腦病（狂牛症）病例牛隻，或已證實牛海綿狀腦病病例的同世代牛隻，其製成的牛肉與相關產品，絕對不得輸入，會用最嚴格標準守護食安。

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