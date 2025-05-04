為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    515國際家庭日 王惠美提「愛家5撇步」：做得到家庭就幸福

    515國際家庭日，彰化縣長王惠美提「愛家5撇步」，做得到家庭就幸福。（圖由縣府提供）

    515國際家庭日，彰化縣長王惠美提「愛家5撇步」，做得到家庭就幸福。（圖由縣府提供）

    2025/05/04 19:58

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣政府今天（4日）在和美鎮舉辦年度國際家庭日「愛家515家庭享幸福」活動，活動以「親子同樂，與愛同行」為主軸，透過豐富展演、趣味闖關與故事分享等多元形式，喚起社會對家庭教育的重視，縣長王惠美還以「5項愛家撇步」提醒大家，只要做得到，家庭就會很幸福。

    王惠美提出的「5項愛家撇步」，分別是「眼睛」多觀察，眼神可以傳遞關愛；「耳朵」要多傾聽，讓孩子多說一點，用心聆聽孩子的心聲；「嘴巴」要多讚美，「愛之深、責之切」，如果多一些鼓勵，孩子的成長就會更快；「手」要多擁抱，多給予擁抱及愛的關懷，以及只要「真誠相愛、用心經營」家庭，只要做得到，家庭就會很幸福。

    王惠美表示，縣府長期將資源投入在學校教育，在孩子的成長路上，家庭的陪伴不可或缺，因此近年來，縣府對於「家庭教育」不斷地深入發展，也希望能夠結合家庭教育、學校教育和社會教育，讓孩子們能夠學習更快樂、活得更健康。

    她指出，家庭教育中心過去一年來辦理153個場次活動，針對親子教育、婚姻經營、代溝等問題，服務人次超過2萬1700人。這次活動延續「家庭共學、世代共融」的目標，結合多元展演與親子闖關活動，讓民眾在寓教於樂的過程中進行情感交流。

    教育處表示，本次「愛家515」活動內容多元且具創意，除了邀請和東國小、樂齡學習中心與社區大學帶來跨世代共學成果的精彩表演，現場亦精心規劃結合教育與娛樂的親子闖關活動；同步舉辦「愛與協作．美味時光」家庭貼文甄選，鼓勵親子家庭以影像紀錄生活中最幸福的時刻，展現共廚、共食的溫馨互動。

    彰化縣政府今在和美鎮舉辦年度國際家庭日「愛家515家庭享幸福」活動，吸引大批親子參與。（圖由縣府提供）

    彰化縣政府今在和美鎮舉辦年度國際家庭日「愛家515家庭享幸福」活動，吸引大批親子參與。（圖由縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播