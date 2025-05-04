2025青春設計節 音樂設計輔大《特務327》摘冠

為期4天的「2025青春設計節」，今天傍晚舉辦頒獎典禮。（高市文化局提供）

2025/05/04 20:27

〔記者蘇福男／高雄報導〕為期4天的「2025青春設計節」，今天傍晚舉辦頒獎典禮，其中，全台首創的《音樂設計類最佳設計獎》由輔仁大學音樂學系《特務327》摘冠。

青春設計節在高雄駁二藝術特區連展4天，今天圓滿落幕，傍晚並於C10倉庫LIVE WAREHOUSE舉辦頒獎典禮，共頒發70個獎項總計157.5萬元競賽總獎金，高雄市府秘書長郭添貴代表頒發音樂設計類最佳設計獎給輔大音樂學系《特務327》。

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郭添貴表示，音樂設計類獎項是青春設計節因應新媒體崛起，呼應高雄流行音樂中心的成立，於2022年增設的獎項，也是台灣首創。

他強調，目前雖然面臨少子化衝擊，但今年青春設計節創意競賽收件突破1200件，創下近年來紀錄，高雄十分重視青年政策，今年文化局更首次聯手青年局，活動期間舉辦就業媒合會，期望青年得獎即就業、畢業即就業。

「2025青春設計節X青春影展」得獎名單：

《視覺傳達設計類》

獎項 學校/系所 作品名稱 馬玉山最佳設計獎 國立雲林科技大學創意生活設計系 嘉嘉健檢 評審團獎 嶺東科技大學視覺傳達設計系 大屯觀 評審團獎 國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系 這本聖經太暖ㄌ 優選獎 嶺東科技大學視覺傳達設計系 KNOT 優選獎 嶺東科技大學視覺傳達設計系 大地美術館

《立體造型暨產品設計類》

組別 獎項 學校/系所 作品名稱 台灣福興最佳設計獎 嶺東科技大學視覺傳達設計系 KNOT 工業設計組 評審團獎 南臺科技大學創新產品設計系 Braille Mate OOOOOO+ 工業設計組 評審團獎 南臺科技大學創新產品設計系 手護棉 工業設計組 優選獎 崑山科技大學視覺傳達設計系 聲之嶼 工業設計組 優選獎 國立高雄師範大學工業設計學系 風互動雙型態機車 工藝設計組 評審團獎 國立臺北商業大學商業設計管理系 墨，需有 工藝設計組 評審團獎 國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系 what the WAX!荒謬的生日蠟燭 工藝設計組 優選獎 台南應用科技大學視覺傳達設計系 迴聲 工藝設計組 優選獎 國立屏東科技大學木材科學與設計系 纖跡 時尚設計組 評審團獎 實踐大學高雄校區服飾設計與經營學系 夜巡 時尚設計組 評審團獎 實踐大學高雄校區時尚設計學系 遇見 · 迷路 時尚設計組 優選獎 實踐大學高雄校區服飾設計與經營學系 肌因 0904 時尚設計組 優選獎 實踐大學高雄校區時尚設計學系 蜵隱迂潭

《數位多媒體與遊戲設計類》

組別 獎項 學校/系所 作品名稱 樂誠創意最佳設計獎 南臺科技大學視覺傳達設計系 絨毛焦慮 互動多媒體組 評審團獎 國立臺北科技大學互動設計系 裂頻 互動多媒體組 優選獎 國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系 潛臺詞 互動多媒體組 優選獎 國立臺北科技大學互動設計系 靈魂小賣部 遊戲設計組 評審團獎 國立臺北教育大學數位科技設計學系 Dream Strikers 夢魘獵人 遊戲設計組 優選獎 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 遊畫博物館 遊戲設計組 優選獎 亞洲大學數位媒體設計學系 靈祭 遊戲設計組 優選獎 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 森林之翼 遊戲設計組 優選獎 國立屏東科技大學木材科學與設計系 觸瞇 遊戲設計組 優選獎 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 窖是要探索 創意數位影片組 優選獎 中國科技大學數位多媒體設計系 觀靈 創意數位影片組 優選獎 崑山科技大學視訊傳播設計系 BAiT-侵略者- 創意數位影片組 優選獎 樹德科技大學動畫與遊戲設計系 失竊的祕方 創意數位影片組 優選獎 國立雲林科技大學視覺傳達設計系 註死娘娘

《建築與空間設計類》

獎項 學校/系所 作品名稱 城市商旅最佳設計獎 國立臺南藝術大學建築藝術研究所 偏移下的修道院 評審團獎 國立成功大學建築學系 非石之家 評審團獎 國立臺北科技大學建築系 台北城市博物館—公民場域再造 優選獎 國立臺南藝術大學建築藝術研究所 於地表間反覆游移的 / 洞穴 優選獎 樹德科技大學室內設計系 走讀灣麗

《音樂設計類》

獎項 學校/系所 作品名稱 宇建形象最佳設計獎 輔仁大學音樂學系 特務327 評審團獎 國立臺南藝術大學應用音樂學系 2025青春競賽主辦提供影像之配樂作品 優選獎 輔仁大學音樂研究所 喚春者 優選獎 輔仁大學音樂學系 小野貓與鬥牛犬 優選獎 國立臺灣大學戲劇學系 翻滾吧音樂、瘋狂世界 優選獎 國立清華大學教育學院學士班 （1） 音速維度，青春脈動 （2） 聲影翱遊，青春無垠 優選獎 國立臺北藝術大學音樂與影像跨域學士學位學程 Pretty Pickle

《策展實踐與展示設計類》

獎項 學校/系所 作品名稱 印刷研究中心最佳設計獎 國立雲林科技大學創意生活設計系 N/A 評審團獎 正修科技大學建築與室內設計系 N/A 優選獎 崑山科技大學空間設計系 N/A 優選獎 國立雲林科技大學視覺傳達設計系 N/A

沉浸式光影藝術創作競賽FREES企業特別獎

獎項 學校/系所 作品名稱 金獎 世新大學數位多媒體設計學系 河畔的時光 銀獎 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 告別日光 銅獎 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系 餘燼中的向日葵 優選 國立臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所 印象之舟 優選 國立臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所 光之繪卷：梵谷筆下的風景 優選 國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系 梵谷—色彩之生命 優選 國立成功大學科技藝術碩士學位學程 與悲傷和解的瞬間 優選 世新大學數位多媒體設計系 杏光森林 優選 國立成功大學科技藝術碩士學位學程 境 優選 南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系&台南應用科技大學多媒體動畫系 跑馬燈

《青春影展》

獎項 學校/系所 作品名稱 影視類首獎 國立臺南藝術大學建築藝術研究所 肉人：精神病人的時間 影視類評審團獎 國立臺南藝術大學音像紀錄研究所 跳房子 影視類評審團特別提及 國立臺北藝術大學電影創作學系碩士班 昏飛 影視類優選獎 國立清華大學人類學研究所 再見大我 影視類優選獎 國立臺北藝術大學電影創作學系碩士班 原來海上沒有島 影視類優選獎 國立臺北藝術大學電影創作學系碩士班 近視 動畫類首獎 國立臺南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所 落雺 動畫類評審團獎 國立臺北藝術大學動畫學系 Darling This Was Hard 動畫類評審團特別提及 實踐大學媒體傳達設計學系 腳步 動畫類優選獎 國立臺北藝術大學動畫學系 児蔵 動畫類優選獎 龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系 我們來拍怪獸打架 動畫類優選獎 國立臺北藝術大學動畫學系 化

《音樂設計類最佳設計獎》由輔仁大學音樂學系「特務327」摘冠。（高市文化局提供）

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