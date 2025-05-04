嘉市民生公園變身 1公里無障礙「綠廊道」全齡友善

嘉義市民生公園第二期完工啟用，嘉義市長黃敏惠今體驗公園新設施。（記者王善嬿攝）

2025/05/04 18:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府分期改造民生公園，第二期工程完工今天啟用，此次施工將興業西路至杭州五街的公園空間一體式設計，新增包括1公里長無障礙通道、2600平方公尺多功能廣場，還有草皮、新植喬木等，讓全齡市民都能到此運動、休憩、親近自然。

市府建設處今舉辦「嘉義總動園 打開穿城之水 道將圳水綠廊道營造第二期工程」完工啟用典禮活動，許多親子家庭體驗新公園設施，現場還有樂團表演、角色互動拍照、市集導覽等活動。

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市長黃敏惠表示，去年9月「穿城之水」第一期工程開放，到今天民生公園第二期工程竣工啟用，在議長與議會支持、道將圳文化學會建議下，市府團隊與嘉義大學歷經18次溝通協調，與嘉大前校長艾群、現任校長林翰謙共同努力，將學校圍牆打開，「讓公園多一座校園、校園多一座公園」。

市府建設處長田長沛說，穿城之水第一期與第二期總經費共1.9億餘元，其中第二期由中央補助6000萬元、市府自籌1600萬元施工。全區總改造面積達17.545公頃，規劃設計聚焦「水與綠」、「人本與共融」，串聯北側興業西路，延伸至南端的杭州五街，東側的民生南路與西側的杭州二街等，導入無障礙通道、綠帶步道、透水鋪面及多功能廣場，打造一座兼具自然美學、市民休憩、親子共融與環境韌性兼具的新場域。

市府建設處公園管理科長蔡弼元說，民生公園改造後，不僅空間設計具一體性，公園與嘉大校園、道將圳之間的視野更通透，且設有直線、彎曲人行步道，路口設有斜坡道，希望兼顧所有年齡層使用者需求。

市府今舉辦「嘉義總動園」，讓大、小朋友體驗新公園設施。（記者王善嬿攝）

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