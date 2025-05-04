佛誕母親佳節雙慶 佛光山旗山禪淨中心千人感恩同歡

佛光山旗山禪淨中心熱鬧舉辦「浴佛暨音樂會系列活動」，安排宗教祈福、蔬集市集、雲水書車、藝文展覽和音樂饗宴，吸引3000多人參與同歡。（佛光山旗山禪淨中心提供）（記者蘇福男攝）

2025/05/04 19:12

〔記者蘇福男／高雄報導〕慶祝佛誕節和母親節，佛光山旗山禪淨中心昨（3日）舉辦「浴佛暨音樂會系列活動」，安排宗教祈福、蔬集市集、雲水書車、藝文展覽和音樂饗宴，吸引3000多人參與同歡。

佛光山旗山禪淨中心表示，此次活動以「佛恩與母恩」為主軸，呼應星雲大師「人間佛教」弘願，從浴佛、蔬食、音樂到點燈儀式，引導大眾在感恩中自省，在慈悲中前行。

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雲水浴佛祈福法會由佛光山寺副住持、佛光山綠色公益基金會董事長慧開法師主法，大眾齊聚佛前灌沐太子金身，象徵洗滌塵垢、淨化身心。

「無肉市集×旗美蔬集」聯名市集在旗山運動公園登場，40多家蔬食品牌及友善餐車齊聚，展現環保理念與創意飲食並行的綠色實力，佛光山分別院也準備多樣蔬食點心，吸引眾多民眾排隊品嚐，所有餐食皆需自備非一次性容器購買，實踐無痕生活理念。

星光雲影音樂會由金鐘獎得主林嘉俐、亞里Ally聯袂主持，金曲歌王許富凱、林采欣、小胖林育羣、日籍歌手伊藤佳代等輪番登台，演唱多首星雲大師親筆作詞、由國內外音樂人譜曲的佛教創作，娓娓傳遞信仰與光明活動。

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