為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    佛誕母親佳節雙慶 佛光山旗山禪淨中心千人感恩同歡

    佛光山旗山禪淨中心熱鬧舉辦「浴佛暨音樂會系列活動」，安排宗教祈福、蔬集市集、雲水書車、藝文展覽和音樂饗宴，吸引3000多人參與同歡。（佛光山旗山禪淨中心提供）（記者蘇福男攝）

    佛光山旗山禪淨中心熱鬧舉辦「浴佛暨音樂會系列活動」，安排宗教祈福、蔬集市集、雲水書車、藝文展覽和音樂饗宴，吸引3000多人參與同歡。（佛光山旗山禪淨中心提供）（記者蘇福男攝）

    2025/05/04 19:12

    〔記者蘇福男／高雄報導〕慶祝佛誕節和母親節，佛光山旗山禪淨中心昨（3日）舉辦「浴佛暨音樂會系列活動」，安排宗教祈福、蔬集市集、雲水書車、藝文展覽和音樂饗宴，吸引3000多人參與同歡。

    佛光山旗山禪淨中心表示，此次活動以「佛恩與母恩」為主軸，呼應星雲大師「人間佛教」弘願，從浴佛、蔬食、音樂到點燈儀式，引導大眾在感恩中自省，在慈悲中前行。

    雲水浴佛祈福法會由佛光山寺副住持、佛光山綠色公益基金會董事長慧開法師主法，大眾齊聚佛前灌沐太子金身，象徵洗滌塵垢、淨化身心。

    「無肉市集×旗美蔬集」聯名市集在旗山運動公園登場，40多家蔬食品牌及友善餐車齊聚，展現環保理念與創意飲食並行的綠色實力，佛光山分別院也準備多樣蔬食點心，吸引眾多民眾排隊品嚐，所有餐食皆需自備非一次性容器購買，實踐無痕生活理念。

    星光雲影音樂會由金鐘獎得主林嘉俐、亞里Ally聯袂主持，金曲歌王許富凱、林采欣、小胖林育羣、日籍歌手伊藤佳代等輪番登台，演唱多首星雲大師親筆作詞、由國內外音樂人譜曲的佛教創作，娓娓傳遞信仰與光明活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播