把握週一好天氣！週二起2波鋒面接力 各地天氣不穩定

未來一週將有2波鋒面影響台灣。（中央氣象署提供）

2025/05/04 18:54

〔記者林志怡／台北報導〕今日各地轉為多雲到晴的好天氣，但接下來一週將有2波鋒面先後襲台。中央氣象署指出，明日各地天氣仍會維持穩定，但週二至週日陸續有鋒面影響台灣，並造成各地天氣不穩定，有短暫陣雨或雷雨，且可能出現較大雨勢，僅週四雨勢會稍微趨緩，但白天氣溫多維持在28至32度左右。

中央氣象署預報員張承傳指出，明日台灣周邊水氣略減，各地天氣穩定，保持多雲到晴的好天氣，午後大台北、東北部地區，以及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部地區距離鋒面較近，因此清晨、晚間有零星短暫陣雨。

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週二、週三受鋒面影響，各地天氣不穩定，西半部、東北部、東部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，週四鋒面暫時離開，各地降雨略減，僅北部、東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

週五將有另外一波鋒面接近，並在週六、下週日影響台灣，張承傳說，週五至下週日各地天氣再度轉為不穩定，中部以北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

張承傳也提到，未來一週氣溫變化不大，整體感受悶熱，各地白天氣溫約28至32度左右，明天因西南風略強，台東可能有焚風出現，且清晨金馬有局部霧或低雲影響能見度。

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