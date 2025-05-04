藥師公會要求中藥販賣者須經國考 中醫藥司：藥商非醫事人員

藥師公會全聯會今日上凱道對318行政命令表達強烈不滿，並要求衛福部撤回。（記者陳逸寬攝）

2025/05/04 18:28

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部日前發布「318行政命令」，開放中藥或生藥相關學系畢業生，滿足特定條件並經實務歷練可申請登記為中藥販賣業者，引起藥師公會全聯會不滿，並要求相關人員應經過藥師國考，但對此衛福部中醫藥司強調，「中藥商」並非考選部認定的醫事人員，用西藥標準去規範並不妥。

衛福部於今年3月18日發布「衛部中字第1141860113號解釋令」，開放大學中藥或生藥相關學系畢業生，只要在學期間修畢中藥核心課程35學分，並在中藥販賣業藥商實務歷練一年以上，就可以申請相關證書並登記為中藥販賣業藥商。

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然而，藥師公會全聯會認為，藥師的職責包括藥品管理、調劑、監製，只要中藥還是藥品，就屬於藥師專業，應該由經過國考認證的藥事人員管理，也希望建立中藥分級制度，把食品、藥用的中藥分清楚，並於今日上凱道對相關行政命令表達強烈不滿，並要求衛福部撤回。

衛福部中醫藥司長蘇奕彰指出，行政命令中選擇以中藥系、中藥資源學系等作為基準，就是考量前述科系是從藥學系中藥組分出，且在學期間具有更多的中藥相關訓練，專業、內涵更充分，單論中藥專業，「他們（西藥師）的訓練還不如藥學系中藥組分出來的專業人力。」

因此，蘇奕彰強調，行政命令是基於專業分工考量，中藥材從農業端到市場期間，有種植、倉儲、採購、處理等眾多過程，而民眾日常生活保健也會使用中藥材，與西藥、化學藥的性質並不相同，且「中藥商」不是考選部認定的醫事人員，用西藥標準去規範並不妥。

蘇奕彰說，從國人利益考量，必須要保留「中藥商」這個行業，確保國人可以在飲食文化、保健生活需求得到照應，因此經過各方非常慎重討論後，秉持專業法理情的角度，發布了這次的行政命令，但對於藥師表達意見的權利，衛福部非常尊重。

「哪有說做生意人，還要學35個學分，全世界也沒這種事！」中藥商全聯會理事長謝慶堂則指出，行政命令所涉及相關人員的定位是「中藥商」，如今中藥商人力一直萎縮，再過數十年，或許就沒有中藥商了，現在最大的問題就是人力不足，因此才開放中藥資源系等科系畢業，並滿足條件的人員。

謝慶堂強調，在還沒有完整規範的時候，就邊走、邊看、邊學，教考訓用要先從教開始，之後規範不同的等級，如中藥技術士、中藥師等，一步一步做才能讓這條路源遠流長，中藥商為中藥才把關，藥師公會卻對中藥商步步打壓，「到最後是否大家只能吃西藥、沒有中藥？」

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