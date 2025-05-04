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    高雄1.7公尺超大綠鬣蜥現蹤！網驚：簡直是恐龍 農業局要抓了

    有民眾在高雄澄清湖目睹一隻長達1.7公尺的綠鬣蜥。（擷取自「Joby」臉書）

    有民眾在高雄澄清湖目睹一隻長達1.7公尺的綠鬣蜥。（擷取自「Joby」臉書）

    2025/05/04 18:57

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕綠鬣蜥屬外來物種，近年因不當棄養而在中南部快速繁殖，且在台灣本土並無天敵，嚴重影響台灣本土生態。昨（3）日就有民眾在高雄澄清湖目睹一隻長達1.7公尺的綠鬣蜥，讓他驚喊，「這不是AI！」

    綠鬣蜥獵人「J爸」在臉書發出一段影片，有民眾目睹一隻長達1.7公尺的綠鬣蜥在高雄澄清湖邊悠閒曬太陽，就連有民眾想通過牠都不為所動，絲毫不怕人，影片中甚至有女子因驚嚇倒退而不慎踩空，誇張畫面引起網友關注。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「遠遠看不知道還以爲是鱷魚勒」、「也太大隻了吧！而且人靠近完全不怕沒有要跑的意思」、「簡直是恐龍」、「澄清湖伙食不錯哦」、「要變恐龍時代了嗎」。

    對此，高雄市農業局表示，今日上午有派員前往查看，但未發現該隻綠鬣蜥，後續將請專業團隊針對澄清湖加強巡查，若有發現會進行捕捉。

    農業局也提醒民眾，若白天未能成功捕捉，專業團隊將安排夜間巡捕，以提升移除效率。市民如有通報需求，可撥打市府1999專線，協助共同維護本土生態安全。

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