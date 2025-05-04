人美心善！美女參加白沙屯媽祖進香默默做1事 數千網友讚爆！

一位美女參加進香的同時，還默默地在撿垃圾，維持環境整潔。（圖翻攝自臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」）

2025/05/04 20:25

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕白沙屯媽祖進香活動本月1日盛大登場，吸引數十萬名信眾參與。有網友今天（4日）在網上分享進香過程中，一位美女參加進香的同時，還默默地沿路撿拾垃圾，維持環境整潔，影片曝光讓數千網友讚爆。

一位網友今天凌晨在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」分享昨天（3日）白沙屯媽祖來到北港朝天宮拍到的影片，可以看到一位參與進香行程的美女，手上拿著垃圾袋和夾子，邊走邊撿拾進香隊伍部分民眾亂丟的垃圾。

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原PO感動表示，「深夜十點的朝天宮，當大家正起床找東西吃 儲備體力，好應付接下來的回程，這位美女卻一人認真的撿拾小垃圾。一袋撿完再一袋，又一袋。或許默默做一件事，是不需要理由的，謝謝妳，無名的英雄，或許很不起眼 但媽祖全都看到了。」

原PO也呼籲參加進香的信眾，「希望大家拆筷子套，不要隨手扔到地板，吃東西不要亂吐，這種壞習慣完全反映出你這人有多差勁，每次吃飯都會看到有人做出這種舉動」。

影片曝光後吸引數千名網友讚爆，「真的是人美心善」、「真的總是有很多默默付出的人，非常感恩他們，昨天也看到兩位大姊做垃圾分類，已經10年了，而且是跟公司請假來歡喜做，她們真的不愧是媽祖最優質的香燈腳」、「人美心也美，但也麻煩大家有公德心一點，亂丟垃圾真的母湯」、「這種的精神才可貴」、「好人一生平安！」、「這才是最美的風景」。

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