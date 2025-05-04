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    白沙屯媽祖無固定路線 他好奇「頭旗車怎知開哪」 資深香客解答了

    有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖以進香無固定路線聞名。（資料照）

    有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖以進香無固定路線聞名。（資料照）

    2025/05/04 18:11

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖以進香無固定路線聞名，今年報名人數也創下33萬人次，吸引許多民眾朝聖。不過就有網友相當好奇，「媽祖神轎是無固定路線的，那頭旗車是怎麼知道他要開去哪一條路？」

    一名網友在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」發文表示，「有一件事我很好奇，就是媽祖神轎是無固定路線的，那頭旗車是怎麼知道他要開去哪一條路？」貼文曝光後，許多網友表示，「頭旗常被放生呀，可見你沒參與過」、「頭旗走頭旗的，媽祖走媽祖的，最終會到北港」、「問得好，頭旗車若是遇到媽祖婆轉向別的道路，頭旗車不能回頭，只能往前開，再找路開到媽祖婆行進路線的前面」。

    有參與過進香的網友分享，「頭旗組的大哥們都走幾年了，路線差不多都知道，走大馬路大方向，不一定就是媽祖走的路線，最後也有可能是換頭旗追媽祖」、「本人參加了12年進香，沒有一次猜對路線，我是在地人也是猜不準，還被菜市場人員笑，騎機車還追不上媽祖婆！」、「昨天去元長鄉就真的看到頭旗經過很久媽祖都不來，原來媽祖神轎走外環道，但後來還是在台19線會合」、「看媽祖的GPS是很有趣的一件事，我都會先看媽祖在哪，再看頭旗車在哪」。

    至於媽祖是如何決定路線，白沙屯媽祖的轎班人員表示，他們在行轎時會感應到一股神奇推力，而且4個轎班人員的感應不會相互衝突，更不會發生一個要往東一個要往西的情形。「所以白沙屯的轎班人員不是隨便任何人都可以擔任的，必須要能接收到媽祖指示的人，而且擲筊獲得聖杯允准，再經過長時間的學習才能夠接任轎班的職務。」

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