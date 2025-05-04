台東長濱雙浪金剛馬拉松逾2200名跑者完賽 龍蝦吃到飽

「2025長濱雙浪金剛馬拉松」超過2200人共襄盛舉，補給品有龍蝦吃到飽。（東管處提供）

2025/05/04 17:47

〔記者黃明堂／台東報導〕由交通部觀光署東部岸國家風景區管理處主辦的「2025長濱雙浪金剛馬拉松」，今天在台東縣長濱國民小學熱鬧起跑。今年有來自澳洲、比利時、美國、加拿大、馬來西亞、菲律賓、越南、中國、香港、北愛爾蘭、印尼、日本等11個國家的選手參加，總人數超過2200人共襄盛舉，補給品有龍蝦吃到飽。

適逢活動邁入第10週年，今年特別在金剛大道推出別具特色的「長濱鄉部落餐桌」，讓選手們在奔馳間不僅能飽覽蔚藍太平洋風光，還能品嚐由「太平洋冰箱」端出的限量珍饈，包括龍蝦、月光螺、白蝸牛，以及以長濱米手工捏製的飯糰。選手們紛紛駐足拍照、排隊品嚐，氣氛熱絡。

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賽道補給也展現豐富的在地特色，從藏濱白蝦、山豬肉香腸、小米甜甜圈，到與在地店家合作提供的小番茄、冰咖啡、燕麥餅、金剛鮪魚糖與酥炸鬼頭刀，補給內容豐盛多元，深獲選手好評。此外，由各部落組成的特色啦啦隊也以熱情應援與創意造型，沿途為選手加油打氣，增添比賽趣味與人情溫度。

今日天氣涼爽，大多選手完賽成績普遍較以往表現佳。來自屏東第二次參加長濱馬拉松的周柏江，去年拿下第二名，今年更進一步以2小時53分16秒拿下全馬男子組第一、許世平以些微差距拿下第二、李柏毅第三；全馬女子組第一名許紹程以3小時23分34秒完賽、第二名為黃慧美、第三名為劉素雅；同樣是第二次參加長濱馬拉松的花蓮玉里在地好手黃華凡，以1小時22分29小奪得半馬男子組第一、謝孟育及張智超分列第二及第三名；嘉義大學的鄔心語在美麗的景色中跑出1小時37分46秒，列半馬女子組第一名、第二及第三名為方巧玲及李秀如。

「2025長濱雙浪金剛馬拉松」超過2200人共襄盛舉，補給品有海鮮吃到飽。（東管處提供）

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