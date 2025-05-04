從灶咖到人氣網紅！ 台中「文平嫂」獲模範母親表揚

中市北屯區表揚54位模範母親，最年長為96歲來自水景里的蕭康仙華（前排左六）。（市府提供）

2025/05/04 17:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區公所今（4日）舉辦「慶祝母親節曁模範母親表揚活動」，54位模範母親在子女、孫輩陪同下出席受獎合影，其中百萬人氣網紅「文平嫂」劉專音也在表揚之列，民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕頒發「慈心春暉」獎牌，感謝每位媽媽對家庭的辛勞付出與無私奉獻。

北屯區長陳宗祈指出，今年獲選的54位模範母親代表，有與丈夫共同創業的、有獨自扶養子女長大的、也有家庭主婦代表，無論家庭背景與境遇為何，每位模範母親在教育子女及處事方面都相當傑出，值得被社會看見，感謝全天下母親對家庭的無私奉獻，並祝福天底下辛苦的媽媽們佳節愉快。

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北屯區公所表示，今年獲選的54位模範母親有2位超過90歲，其中，最年長96歲是來自水景里的蕭康仙華女士，育有2男2女，畢生奉獻家庭，協助先生創立光林實業有限公司，相扶相持，對於孫輩更是用心，熟記每位孫子喜愛的食物，讓孫子們感受到滿滿的愛與溫暖，她以愛與堅持，為家庭築起幸福的堡壘，深受鄰里稱羨。

此外，來自水湳里現年83歲的廖楊玉英女士，育有一子二女，辛勤持家，一生奉獻於家庭，丈夫晚年病榻，她不離不棄悉心照料，並長期關懷街坊，以平實敦厚的心織起鄰里間的情誼，言行也為子女樹立楷模，從事教職的長子，也擔任水湳社區發展協會理事長，為社區發展盡一份心力。

另來自東山里現年80歲的劉專音女士，也是網路知名百萬網紅「文平嫂」，因煮得一手好菜，兩年前偶然開啟短影音跑道「文平嫂的灶咖」，清新又和藹可親的阿嬤形象，擄獲眾多網友喜愛，多支影片更創下百萬流量，成為百萬流量網紅，盧市長也曾公開表揚文平嫂，是她看過最傳奇的女性，可謂女性的表率。

來自東山里現年80歲的劉專音女士（圖中紅衣者），也是知名百萬網紅「文平嫂」。（市府提供）

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