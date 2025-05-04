不滿無藥師資格人員販售中藥 5000藥師上凱道籲「要有國考認證」

藥師公會全聯會強調，中藥應由專業藥師管理，才能確保用藥安全。（記者陳逸寬攝）

2025/05/04 17:13

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部日前發布「318解釋令」，讓中藥或生藥相關學系畢業生修畢核心35學分並實務歷練1年以上，就可以申請證明書，登記為中藥販賣業藥商。但藥師公會全聯會對此表達強烈不滿，並於今日聚集約5000人上凱道抗議，強調政府應落實中藥分級制度，中藥若仍屬藥品，就應由藥事人員管理，相關從業人員應經過藥師國考認證、把關。

「藥事法」第103條第2項規定，1993年曾經中央衛生主管機關審核，予以列冊登記者，或領有經營中藥證明文件的中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，可以繼續經營中藥販賣業務；但衛福部於今年3月18日發布「衛部中字第1141860113號解釋令」，開放大學中藥或生藥相關學系畢業生，只要在學期間修畢中藥核心課程35學分，並在中藥販賣業藥商實務歷練一年以上，就可以申請相關證書並登記為中藥販賣業藥商。

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藥師公會全聯會理事長黃金舜指出，藥師公會曾於4月22日赴衛福部表達意見，但迄今仍未有任何回應，因此今日在凱達格蘭大道進行抗爭，將「捍衛專業，絕不退讓」。

黃金舜強調，藥品具有專業性，藥師的職責包括藥品管理、調劑、監製，若台灣中藥開放為食品，藥界沒有任何意見，但只要中藥還是藥品，就屬於藥師專業，應該由藥事人員管理，才能保障民眾用藥安全，而專業人員應落實教考訓用，認為修習特定學分就能成為「專業人員」，是踐踏專業的邏輯。

此外，黃金舜說，若中藥界認為沒有西藥師願意去中藥房工作，應先改善中藥商的執業環境，比如現行台灣健保規範，中醫師處方沒有健保給付，以及中醫診所雖強制要由藥師調劑，卻少有落實等。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒則提到，過去20年來中藥販賣業聘請藥師駐店管理的家數，從421家增加到去年的1279家，而藥師公會這次抗爭，現場粗估有5000人參與，訴求重點在於中藥商相關人員未經藥師國考的情況下，無法確認其知識是否正確，也希望建立中藥分級制度，把食品、藥用的中藥分清楚。

中藥第四代、北醫藥學系系友會秘書長江振聿也說，他的伯公、爺爺、爸爸都是中藥行經營者，他也依規範就讀藥學系，如今進行中西藥調劑，且中藥是高濃度的製劑，在過去子承父業的邏輯下，無法確保學習內容是正確，且中藥房長期以來「藏私」的問題，就連他自己都看不懂爺爺「加密」後的筆記。

藥師公會今日赴凱道抗爭，現場粗估有5000人參與。（記者陳逸寬攝）

黃金舜強調，藥品具有專業性，只要中藥還是藥品，就屬於藥師專業，應該由藥事人員管理。（記者陳逸寬攝）

中藥第四代、北醫藥學系系友會秘書長江振聿認為，中藥行子承父業的邏輯下，無法確保學習內容是正確，且中藥房長期以來「藏私」的問題。（記者陳逸寬攝）

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