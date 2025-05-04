「頭份四月八」炒米粉大賽 20隊拚手藝、5000人啖美食

參賽隊伍賣力翻炒米粉。（圖由市公所提供）

2025/05/04 16:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕2025頭份四月八澎湃慶城藝系列活動「炒米粉大賽」，今（4）日近午在頭份市六合綜合體育場登場，20組參賽隊伍齊聚比拚手藝，也讓現場5000人吃得津津有味，經評審品評，由在新北市膳緣江浙料理擔任主廚的頭份子弟吳銍宸以結合客家小炒特色的炒米粉，奪下冠軍。

頭份市長羅雪珠表示，米粉是頭份尖山地區特產，公所於去年首度舉辦四月八炒米粉大賽，呼應頭份四月八辦桌的精神，活動不僅獲得市民好評，也成功為頭份米粉宣傳，因此今年擴大舉辦，計有20支隊伍參加。

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且為了展現客家人好客熱情，主辦單位也以「澎湃」為主軸，除讓評審品評，也要讓參與民眾品嚐，因此各隊紛紛使出渾身絕活，賣力翻炒，讓現場5000人吃得津津有味。

市公所則邀請餐飲系老師、社區大學的烹飪講師、客家電視美食節目製作人鍾依芹及知名美食網紅「智明」擔任評審，競賽結果由在新北市膳緣江浙料理擔任主廚的頭份子弟吳銍宸與2名同事，以結合客家小炒特色的炒米粉，獲評審一致肯定，奪下冠軍。

冠軍由在新北市膳緣江浙料理擔任主廚的頭份子弟吳銍宸以結合客家小炒特色的炒米粉奪下。（圖由市公所提供）

吳銍宸與2名同事，以結合客家小炒特色的炒米粉，獲評審一致肯定，奪下冠軍。（圖由市公所提供）

民眾吃得津津有味。（圖由市公所提供）

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