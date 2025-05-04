學生反映營養午餐有蟲、塑膠片 新北稽查開罰、業者停供7校

新北市有小學傳出食安疑慮，配膳區有蒼蠅。（圖由蔡佩呈提供）

2025/05/04 16:34

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市泰山區有4所小學傳出食安疑慮，市議員宋明宗辦公室主任蔡佩呈接獲家長陳情，指出孩子反映吃不飽、餐食有異物或有蟲，訪廠發現衛生安全執行不確實，要求教育局「硬起來」並檢討投標審查機制，防堵不良廠商進入校園供餐；市府教育局今表示，偕同衛生局加強稽查之外，也開罰該業者14萬元，並宣布該廠商原供應的7所學校全面停供，由備位團膳廠商供餐，確保不會中斷。

蔡佩呈表示，起初家長以為是小朋友挑食及口味問題，但孩子們反映供應量不足、有的菜是冷的、飯是硬的、湯沒味道、餐食有塑膠片，訪查發現環境衛生缺失，諸如水果分裝處鄰近垃圾桶、存放過期原物料、需包覆食材卻裸露在外、廚師烹煮未戴手套、配膳區有蒼蠅等，處理過程中，有找團膳業者開會協調，但未明顯有所改善。

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蔡佩呈指出，現行採違規記點制，累計達25點，停餐兩週、50點則解約，但因兩週供餐1次，要記到50點不太容易，而且可能也會有「技術性」規避，例如廠商累計到40多點就不再供餐，但合約規定50點才解約，或是被其他縣市拒絕往來後，更換公司名稱繼續投標，負責人、廠址仍相同。

蔡佩呈直言，市府應更多加留意學校營養午餐食安疑慮，強化稽查，未來進行資格審查時，應將換湯不換藥的廠商設為同一家，以及檢視合約是否有瑕疵，將不良業者阻隔在外，否則教育局、衛生局即便有去稽查，但礙於白紙黑字的合約，恐拿廠商沒轍。

針對涉有違規的團膳業者，教育局、衛生局1月至今加強稽查，卻仍未見改善，除依食品安全衛生管理法開罰14萬元，該廠商原供應市轄7校，1校已停供、其他6校即日起也停止供餐，確保學童食安無虞，並將廠商違規紀錄列入全市各校評選依據，防堵拒絕不良廠商進入校園。

教育局補充，泰山區4校共計4079人、有3998人訂購營養午餐；三重區3校共計2880人、有2842人訂購；各校本有因應機制啟動備位團膳廠商供餐，確保學生營養午餐正常辦理。此外，持續優化查察制度，每月聯合稽查團膳廠商、每週安排學校至廠商廠區監廚、違規將連續重罰等，下修違規記點門檻，凡廠區環境不潔、違反食安立即記點，累積達標最重解除契約。

其中一間受到影響的小學校長說，校方是採2間廠商隔月輪供餐，5月剛好輪到另外一家，所以孩童用餐不受影響，6月供餐部分會再跟教育局聯繫，倘若市府確定停止該廠商供餐資格，就會諮詢備位廠商接續供餐，保障學生權益。

新北市有4所小學傳出食安疑慮，市議員宋明宗辦公室主任蔡佩呈接獲家長陳情，指出孩子反映吃不飽、餐食有異物或有蟲，訪廠發現衛生安全執行不確實。（圖由蔡佩呈提供）

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