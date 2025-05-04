竹縣光明國小以琴會友 出席日本金澤音樂祭

新竹縣光明國小弦樂團明天在日本金澤還有最後1場公開演奏。（圖由光明國小提供）

2025/05/04 16:28

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣光明國小弦樂團從上週五（2日）起到7日前往日本參與2025年日本金澤音樂祭，並從昨天開始到明天為止，連續在當地演出，跟來自世界各地的頂尖樂團、音樂家們同台獻藝，也透過1週內超過150場的音樂交流中，展現台灣學童卓越的音樂素養與獨特的文化魅力。

光明國小校長李孟印說，金澤音樂節以「連結世界的和諧」為主軸，吸引了國際知名音樂家共襄盛舉，包括以色列小提琴大師平查斯·祖克曼（Pinchas Zukerman）、日本備受矚目的天才小提琴家吉村妃鞠（Himari Yoshimura）。

請繼續往下閱讀...

在金澤音樂節主辦單位的盛情邀約下，光明國小弦樂團由15名學生、3名指導老師組成，從昨天起先後在石川縣立音樂堂、金澤市政府（金澤市役所）以及金澤市文化廳廣場（Kanazawashi Culture Hall）等多個場地演出。

而為了向國際友人展現台灣多元的音樂風貌，弦樂團精心準備了充滿寶島風情的民謠組曲，包含《四季紅》、《高山青》、《桃花鄉》及《蘭陽舞曲》，更特別挑選了日本膾炙人口的卡通名曲，如《崖上的波妞》、《風之甬道》和《散步》，期盼透過悠揚的樂音，搭起文化交流的橋樑。

弦樂團指揮、老師趙媫娑說，這次能帶領孩子們站上國際舞台演出，是很珍貴的學習經驗，他們期盼透過與不同國籍學生的音樂互動，不僅能精進孩子們的演奏技巧，更能開拓他們的國際視野。

除了參演，學生們這次也將有機會參訪金澤當地的著名景點，像是兼六園、金澤21世紀美術館等，親身感受當地的文化底蘊與藝術氛圍。李孟印也特別向縣府教育局、弦樂團後援會的大力支持表達感謝。

光明國小弦樂團表示，今天中午時段，他們先在金沢車站地下街彩排，在通勤人潮中，悠揚的琴聲吸引眾多行人駐足聆聽。下午大家轉往石川縣音樂堂交流廳做正式演出，吸引不少音樂愛好者、觀光旅客以及在地居民到場欣賞，贏得許多掌聲。

新竹縣光明國小弦樂團從昨起到明天，在日本金澤音樂祭上受邀演出3場。（圖擷取自光明國小弦樂團臉書粉專）

新竹縣光明國小弦樂團從昨起到明天，在日本金澤音樂祭上受邀演出3場。（圖擷取自光明國小弦樂團臉書粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法