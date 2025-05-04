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    心路深耕偏鄉早療服務15年 長榮航空捐車助慢飛天使長大

    長榮航空支持心路基金會，不只捐贈外展服務車，翻修早療教室，也舉辦公益日活動，邀請心路與伊甸基金會13組慢飛家庭，至台北市立動物園參觀。（心路基金會提供）

    長榮航空支持心路基金會，不只捐贈外展服務車，翻修早療教室，也舉辦公益日活動，邀請心路與伊甸基金會13組慢飛家庭，至台北市立動物園參觀。（心路基金會提供）

    2025/05/04 16:15

    〔記者吳柏軒／台北報導〕心路基金會投入偏鄉早療服務已邁入第15年，但相關外展服務車與早療教室老舊，長榮航空關注並決定捐贈早療服務車，並協助教室優化翻修，盼讓更多慢飛天使獲得服務，平安成長茁壯。

    心路副執行長王宜慧表示，2010年基金會啟動偏鄉早療服務，讓偏鄉孩子不再因為不穩定的療育資源，錯失黃金早療期；同時也讓偏鄉家長不再因為親職資源的缺乏，落入孤立無援的境地。早療外展服務車便應運而生，裝滿愛與希望，深入新北、桃園、新竹偏鄉，提供發展遲緩兒童及家庭支持服務，但15年至今，相關車輛及教室設備已老舊需汰換。

    因敬佩心路長期為慢飛天使的付出，長榮航空總經理孫嘉明表示，公司「讓我伴你飛」關注兒童早期療育計劃正式邁入第3年，以實際行動繼續支持，除了捐贈早療服務車，讓社工和職能治療師能夠深入鄉鎮各角落，服務需要接受早期療育的孩子外，也協助心路的早療教室優化翻修，提供更完善的教學環境。

    孫嘉明也說，另從內部同仁的反饋中，很高興地發現大家都十分支持公益活動，非常樂意為兒童健康與福祉共同努力，將關愛化為實際行動，注入更多能量陪伴這群慢飛天使們成長茁壯。期望拋磚引玉，讓更多人能共同關懷和陪伴孩子們健康長大。

    心路指出，WTO曾做過統計，政府與社會若能投入1元的支出在早期療育上，未來將可節省3元的特教經費，特別是在 3歲之前。並舉例慢飛天使QQ在1年半前開始接受服務，從初期的語言、認知理解比同齡孩子慢，如今表現突飛猛進，生活常規與生活自理上也進步許多，讓QQ媽媽放下心中的大石。

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