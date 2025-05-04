為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    慶祝母親節 劉和然到汐止慈聖佛堂贈匾「佛光普照」

    新北市副市長劉和然（左二）今天（4日）前往一貫道新北市汐止慈聖佛堂，代替新北市長侯友宜致贈慈聖佛堂「佛光普照」牌匾，由現任點傳師楊慶宗（右二）代為接下。（記者俞肇福攝）

    新北市副市長劉和然（左二）今天（4日）前往一貫道新北市汐止慈聖佛堂，代替新北市長侯友宜致贈慈聖佛堂「佛光普照」牌匾，由現任點傳師楊慶宗（右二）代為接下。（記者俞肇福攝）

    2025/05/04 15:47

    〔記者俞肇福／新北報導〕下週日（11日）就是母親節，一貫道新北市汐止慈聖佛堂今天（4日）舉辦慶祝母親節活動，現場還有蔬食攤位，推廣健康的蔬食理念，使大家能夠「吃得健康，活得快樂」。

    新北市副市長劉和然代表市長侯友宜到場，致贈慈聖佛堂「佛光普照」匾額，感謝一貫道興毅北區的道親與志工對於這片土地的貢獻與付出，透過宗教的力量，讓社會得以和諧。

    劉和然指出，感謝前人篳路藍縷帶領道親與志工投入建設慈聖佛堂，前任點傳師陳少宏與現任點傳師楊慶宗的接棒付出，慈聖佛堂聘請台大醫院、馬偕醫院中醫師、西醫師舉辦講座，1個月至少2場到3場，照顧民眾健康；另外，佛堂不定期舉辦各種活動，在活動中將善念與溫暖注入整個社會。

    劉和然表示，汐止鄉親等了20年的捷運，包括捷運汐止東湖線已經動工，基隆捷運15公里有7公里在汐止，都是由新北市政府負責；他說，請汐止鄉親放心，捷運工程的施工由新北市政府負責，經費有不足，他會找在地的國民黨七星區立法委員廖先翔去中央要錢，一定會盡早完成。

    廖先翔說，他已經結婚3年，去年也當了爸爸，人家說「手抱孩兒時，方知父母恩」，以前他還沒當爸爸與太太十分恩愛，有小孩以後，卻經常吵架，因為民意代表的工作經常在外奔波，小孩都是老婆在帶，老婆好幾次氣得要跟他離婚，謝謝在場的婆婆媽媽辛苦生養與教育，讓社會更良善。

    國民黨新北市議員白珮茹表示，謝謝一貫道道親及志工的付出，讓大家得以歡聚一堂慶祝母親節，母親是孩兒的依靠，母親是家庭幸福美滿的關鍵，人家都說「有媽的孩子像個寶」，希望大家都能利用此機會，向最辛苦的媽媽表達感謝。

    下週日（11日）就是母親節，一貫道新北市汐止慈聖佛堂今天（4日）舉辦慶祝母親節活動；現場還有蔬食攤位，推廣健康的蔬食理念。（記者俞肇福攝）

    下週日（11日）就是母親節，一貫道新北市汐止慈聖佛堂今天（4日）舉辦慶祝母親節活動；現場還有蔬食攤位，推廣健康的蔬食理念。（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播