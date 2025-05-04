我愛媽媽健康同樂會 南市數百位民眾闖關抽好禮

台南市「溫馨五月我愛媽媽健康同樂會」活動結合健康宣導、闖關遊戲、疫苗接種及癌症篩檢等。（圖由台南市政府提供）

2025/05/04 15:26

〔記者王姝琇／台南報導〕南市衛生局今天盛大舉辦「溫馨五月我愛媽媽健康同樂會」，結合健康宣導、闖關遊戲、疫苗接種及癌症篩檢等，吸引數百位民眾參與，為媽媽獻上最溫馨的祝福。

現場設計豐富的衛教闖關關卡與宣導攤位，完成闖關的民眾可兌換實用小禮品，闖關達指定攤位數可參加抽獎，吸引不少家庭攜手參加，讓民眾在輕鬆氛圍中獲得健康知識與好禮，氣氛熱烈。

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另完成癌症篩檢還可獲得精油肩頸芳療服務，大受歡迎，同時也設置「隨到隨打」疫苗服務站，便利民眾即時完成防護。參與民眾紛紛表示，母親節前夕舉辦活動內容豐富又好玩，別具意義。

副市長趙卿惠也來共襄盛舉，她表示，母親不僅是家庭的重要支柱，更是社會穩定的核心，市府特別在母親節前夕舉辦這場結合健康與感恩的活動，期望透過豐富有趣的闖關與健康服務，讓媽媽們在生活忙碌之餘，更要好好關心自己、照顧健康。

趙卿惠也鼓勵民眾踴躍參與癌症篩檢與疫苗接種，將「預防勝於治療」的觀念深植於心。她也大讚此次活動不僅提升民眾健康識能，更在節慶時刻傳遞對母親最真摯的敬愛。活動圓滿落幕。

南市衛生局今天舉辦「溫馨五月我愛媽媽健康同樂會」，吸引數百位民眾參與，副市長趙卿惠（前排右2）也來共襄盛舉，為媽媽獻上最溫馨的祝福。（圖由台南市政府提供）

南市衛生局今天舉辦「溫馨五月我愛媽媽健康同樂會」，舞台熱力演出，為媽媽獻上最溫馨的祝福。（圖由台南市政府提供）

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