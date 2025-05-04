22位模範母親代表 嘉縣表揚

嘉義縣政府今表揚22位模範母親代表。（圖由嘉義縣政府）

2025/05/04 15:22

〔記者王善嬿／嘉義報導〕母親節將至，嘉義縣政府今舉辦「嘉妳幸福久久—模範母親表揚活動」，向22位嘉義縣模範母親代表獻上最高敬意；民雄國小校友會等單位今在嘉義縣表演藝術中心，舉辦「民雄親子動動趴，母親節大聲傳愛趣味競賽」活動，讓孩子向母親獻花等方式感謝母恩。

縣府今天在新港鄉鄉味餐廳舉行表揚活動，22位模範母親代表中，18位由各鄉鎮市公所推薦，4位由身心障礙團體推舉，最年長的為東石鄉99歲阿嬤吳陳月，雖年幼失學，卻十分重視子女教育，孩子們長大後都學有所成；大林鎮72歲陳淑暖曾任國小校長，除在家庭中辛勤付出，還積極推動環境教育，曾獲前總統陳水扁接見嘉勉，展現典範風采。

請繼續往下閱讀...

嘉義縣長翁章梁今向獲表揚的母親們致敬，他說，世界上不可能交到無條件付出且不求回報的朋友，能做到這件事情的只有父母親，尤其母親一輩子煩惱不外乎就是孩子有沒有吃飽穿暖，身為晚輩，一定要知足惜福、照顧好自己；現在科技發達，他鼓勵大家，有空打電話或視訊與媽媽說話，媽媽就會很開心。

東石鄉模範母親代表吳陳月阿嬤99歲，今走星光紅毯接受各界歡呼。（圖由嘉義縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法