高雄車站地下機車停車場好亂 台鐵:要求業者落實總量管制

高雄車站地下機車停車場違停嚴重，圖為停在通道上機車。（張博洋轉發網友拍攝）

2025/05/04 15:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員張博洋接獲陳情，抱怨高雄車站地下機車停車場一堆車亂停沒人管，提醒主管機關加強管理；台鐵資產管理單位今表示，該停車場已出租業者經營，已要求落實總量管制。

有網友在PTT反映，點名高雄車站地下機車停車場違停嚴重，無論身障車格、通道、畸零空間、甚至消防設備前，都有機車亂停情況，質疑這種委外停車場還適用交通法規檢舉嗎?有民眾則是直接向張博洋反映，希望協助處理。

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張博洋表示，高雄車站南側地下停車場機車車格規劃1133格，目前已啟用253格，還有東、西兩側機車停車場，預計於今年下半年可啟用，目前在民眾有大量使用需求、但車格供不應求情況下，應該加強管理。

他建議，如果入口感應閘門要放超過停車格數的車輛進來，就應該要規劃出彈性停放空間，而不是放行過多車輛然後，停到連身障車格都被佔用、消防器材還被擋住，車格不足是暫時性問題，但是違停亂象就是管理問題。

他說，自己日前發現台鐵大廳缺乏明顯指標引導民眾走到停車場，後來也與李昆澤立委、鄭孟洳議員共同會勘改善停車場內部各種動線問題，現在台鐵又被爆停車亂象，實在是讓人納悶為何管理單位對於自家設施的掌握總是慢半拍？

台鐵說明，高雄車站地下停車場為臺鐵公司出租予停車場業者營運，有關機車停車場違停情形，已要求業者落實總量管制，對占用身障車位及阻擋滅火器等情形，將加強派員巡場及引導，做好停車管理並確實完成改善。

此外，為能加速改善機車停車位不足問題，台鐵公司近期將盡速邀集鐵道局南工分局與高雄市政府交通局，針對加速完成第二階段停車區域、加強停車場指標及短期調整增加機車停車位等因應措施進行會勘討論並落實執行。

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