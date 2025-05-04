鳳頭燕鷗先鋒部隊抵澎 伺機登陸後袋仔嶼繁衍

大批鳳頭燕鷗先頭部隊抵澎，先行進駐在後袋仔嶼附近島嶼。（圖由澎湖海洋保護志工隊提供）

2025/05/04 14:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕時序即將入夏，又到了燕鷗遷徙的季節，近年新興的燕鷗聚集區望安後袋仔嶼，新近已有鳳頭燕鷗先頭部隊，先在附近島礁停留養精蓄銳，再進行攻島佔位置，澎湖海洋保護志工隊表示，這是要登陸後袋仔嶼的前奏曲，也是鳳頭燕鷗每年來夏季繁殖地的必經過程。

鄰近望安鄉將軍嶼的無人島後袋仔嶼，每年4月起陸續有燕鷗進駐，澎湖海洋保護志工隊巡航發現，每年有近5000至7000餘隻燕鷗在島上棲息，整片島嶼密密麻麻全是鳳頭燕鷗，甚至有的燕鷗無地方落腳，只有在天空不停盤旋，成為南海繼貓嶼之後新的燕鷗落腳繁殖區。

請繼續往下閱讀...

鄰近將軍嶼的無人島後帝仔嶼原為南海紅燕鷗主要的夏季繁衍地，2005年遭到民眾放養山羊及雞等家禽，一度使燕鷗群絕跡，經過野鳥學會及澎湖縣政府農漁局努力，協調民眾撤離羊群並豎立告示牌，燕鷗族群數量逐年明顯增加，並有小燕鷗、蒼燕鷗、白眉燕鷗及紅燕鷗、鳳頭燕鷗等進駐後帝仔嶼繁衍，中華鳥會1999年3月選定為台灣國際重要野鳥棲地。

後袋仔嶼，又稱後帝仔嶼，為台灣澎湖縣望安鄉將軍村的一個島嶼，面積約0.0279平方公里。島嶼位於將軍澳嶼南方300公尺處。該島因早期有將軍村民開墾故仍留有石牆遺跡，現在因人煙罕至，又稱為燕鷗棲息繁衍重鎮，意外成為澎湖澎湖賞鳥聖地。

停留在後袋仔嶼附近礁石鳳頭燕鷗，隨時伺機登陸後袋仔嶼。（圖由澎湖海洋保護志工隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法