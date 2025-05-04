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    首屆非典型專家博覽會 體驗在家也可模擬飛行駕駛艙

    PF42亞洲動漫創作展特別企劃，舉辦首屆「非典型專家博覽會」，現場直接布置輕航機模擬駕駛艙，並由專家現場指導，讓玩家操控體驗翱翔天際的感覺。（記者吳柏軒攝）

    PF42亞洲動漫創作展特別企劃，舉辦首屆「非典型專家博覽會」，現場直接布置輕航機模擬駕駛艙，並由專家現場指導，讓玩家操控體驗翱翔天際的感覺。（記者吳柏軒攝）

    2025/05/04 14:59

    〔記者吳柏軒／台北報導〕在家也能翱翔天空！PF42亞洲動漫創作展特別企劃，舉辦首屆「非典型專家博覽會」，集結廠商開發套件，現場直接布置兩個模擬駕駛艙，一比一還原各式按鈕與操作桿，並找專業玩家甚至是機師現場指導，讓參觀者體驗操控A320空中巴士的感覺。

    非典型專家博覽會共同策展人黃冠華表示，首屆主題是「在家翱翔」，鎖定航空器模擬飛行，找來廠商布置出適合在居家客廳一體成形的操駕體驗，可用電腦或家用遊戲主機，搭配模擬飛行軟體，呈現全球地貌，現場有輕航機模擬面板，更提供A320空中巴士的操駕系統，採一比一還原。現場更找來深度專業玩家甚至機師前來提供指導，讓民眾親自上手體驗。

    黃冠華說，隨著愛好者變多，模擬操駕系統不分深度或輕度玩家都可參與，甚至有立志成為機師的學員也會在家裝一套設備來練習，而依照個人需求，可以一個搖桿加主機幾千元就模擬飛天，或花大錢幾十萬元弄好一整套居家模擬駕駛艙。

    該博覽會共同策展人陳煒翰說，希望透過展覽，讓航空、鐵道乃至泛交通系的粉絲們，有機會接觸這些模擬操駕系統，希望做到國外甚至模擬真正的駕駛艙，將持續發展成每一年度的同好嘉年華會，目前台灣較多都是個體戶，各自在網路發展軟體，或廠商代理國外硬體等，該領域台灣國內市場剛起步，希望良性循環、持續壯大社群。

    PF42亞洲動漫創作展特別企劃「非典型專家博覽會」，設有模擬駕駛艙，一比一還原真實的A320空中巴士操作按鈕與把手，並由專家現場指導，讓玩家體驗開空巴的駕馭感。（記者吳柏軒攝）

    PF42亞洲動漫創作展特別企劃「非典型專家博覽會」，設有模擬駕駛艙，一比一還原真實的A320空中巴士操作按鈕與把手，並由專家現場指導，讓玩家體驗開空巴的駕馭感。（記者吳柏軒攝）

    PF42亞洲動漫創作展舉辦首屆「非典型專家博覽會」，鎖定航空、鐵道及泛交通系的粉絲，提供虛實整合的體驗，包含模擬精準、停靠飛機的停機坪調度員工作。（記者吳柏軒攝）

    PF42亞洲動漫創作展舉辦首屆「非典型專家博覽會」，鎖定航空、鐵道及泛交通系的粉絲，提供虛實整合的體驗，包含模擬精準、停靠飛機的停機坪調度員工作。（記者吳柏軒攝）

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