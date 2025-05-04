喊話世衛讓台參與WHA 邱泰源投書國際媒體發聲

英國「金融城早報」刊出衛福部長邱泰源專文。（圖擷取自駐英國台北代表處臉書）

2025/05/04 14:46

〔記者林惠琴／台北報導〕今年世界衛生大會（WHA）將於5月19日在瑞士日內瓦登場，但截至去年為止，台灣已經連續8年未獲邀參加。衛福部長邱泰源陸續投書瑞典百年大報「尼瑞克日報」、英國「金融城早報」（City AM），呼籲世界衛生組織（WHO），秉持專業與包容的原則，採取更開放的態度和彈性，務實邀請台灣參與WHA及相關活動。

邱泰源強調，「健康是基本人權」。第77屆世界衛生大會通過WHO「2025-2028年第14個總體施政規劃」，其中包含提升衛生服務覆蓋率和財務保護，促進全民均健的策略目標，呼籲各國就相關議題採取行動。

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邱泰源指出，台灣自1995年實施全民健康保險制度，30年來，納保率超過99.9%，提供台灣人民公平、可近性高、且有效率的醫療保障，更成為全球健康照護的典範，已連續7年在全球健康照護指標排名第一。

此外，邱泰源提到，WHO於2021年發布「2020-2025年全球數位健康策略文件」，提出加速發展及運用以人為本（Person-centric）的數位健康方案，以預防、偵測與應對傳染性疾病，建立相關基礎設施和應用健康數據以促進健康與福祉。

邱泰源指出，台灣持續運用其資通訊優勢建構高成本效益及效率的衛生體系及服務，包括健保雲端系統提升病歷互通效率，並藉由快捷式健康照護可互通性資源標準，推動國際醫療資料的交換，運用AI輔助技術推動智慧醫療發展。

邱泰源也強調，儘管台灣面臨政治挑戰，卻始終積極參與全球衛生事務，並致力於支持全球衛生體系。遺憾的是，因中國不斷扭曲聯大第2758號及世界衛生大會第WHA25.1號兩決議，使得台灣無法參與WHO這一全球最重要的健康合作體系。值得注意的是，該2項決議並未提及台灣或台灣為中國的一部分，亦未賦予中華人民共和國在WHO代表台灣的權利。

邱部長呼籲WHO，秉持專業與包容的原則，採取更開放的態度和彈性，務實邀請台灣參與WHA及相關活動。台灣殷切期盼，能持續與國際社會攜手，共創無國界的健康未來，共同落實WHO憲章「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景。

瑞典百年大報「尼瑞克日報」刊出衛福部長邱泰源專文。（圖擷取自尼瑞克日報網站）

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