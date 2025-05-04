「一番賞」藏籤惹議無法可管 南市議員蔡筱薇：應速訂管理規範

南市議員蔡筱薇指近來風靡全台的一番賞抽獎遊戲，傳出暗藏黑箱問題，她要求市府正視、儘速訂定相關管理規範。（圖：蔡筱薇服務處提供）

2025/05/04 14:28

〔記者王俊忠／台南報導〕近年來風靡全台的「一番賞」抽獎遊戲，因固定籤數與獎項設定，吸引許多年輕消費者參與，但近期全台各地卻頻頻爆出獎項未完整投入、抽籤結果遭操控等消費糾紛，引發消費者質疑公平性。台南市議員蔡筱薇要求市府法制處正視問題、儘速訂定相關管理規範，保障消費者權益。

蔡筱薇指出，「一番賞」以趣味性及收藏價值吸引玩家，卻出現籤紙已開黏死無法檢視、抽籤盒藏於隱蔽處、混套銷售未揭露獎項內容，以及獎品序號與套組序號不符等不當行為。她說，目前法規僅能仰賴業者自律，消費者既無即時申訴管道，也難查核獎項投入是否完整，容易陷入不公平、不透明的交易風險。

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「既然是特殊的消費模式，就應該有對應的消費者保護規範」。蔡筱薇建議，商業手法日新月異，市府應要求販售「一番賞」的業者，依《消費者保護法》提供完整且正確的資訊，包括商品名稱、獎項序號、剩餘獎項數等內容，並設置即時申訴管道，若業者未遵循規定，應依法處罰。

對此，市府法制處回應說，目前確實存在消費糾紛案件，2023年度曾受理相關調解案，但因業者拒絕消費者解約退款，最終調解不成立，後續針對一番賞相關的資訊揭露與可能違法情形，法制處將與經濟發展局等相關單位研商，共同評估查核與管理機制。

蔡筱薇強調，「一番賞」模式雖具娛樂性質，但涉及金錢交易及消費信任，不可任由漏洞擴大，市府有責任主動介入、完善制度，確保遊戲公平、資訊透明，讓消費者能安心參與。

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