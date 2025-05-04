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    新店客家桐花祭登場 搭輕軌探訪城市秘境

    「花見新店輕軌賞桐趣」在新店區安坑機廠都市農園舉行，由導覽老師引領遊客走訪都市農園與輕軌之家。（圖由新店區公所提供）

    「花見新店輕軌賞桐趣」在新店區安坑機廠都市農園舉行，由導覽老師引領遊客走訪都市農園與輕軌之家。（圖由新店區公所提供）

    2025/05/04 14:22

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市客家桐花祭系列活動「花見新店輕軌賞桐趣」今天（4日）在新店區安坑機廠都市農園舉行，由導覽老師引領遊客走訪都市農園與輕軌之家，了解安坑周邊秘境多元面貌。獲取最新活動動態，可查詢「新北市新店區公所」臉書粉專。

    新店區公所舉行「花見新店輕軌賞桐趣」，現場園遊會有能仁家商青年學子創意攤位、茶藝、在地農會、青農以及里民手作攤，民眾可參加DIY彩繪彈珠台，配合活動集章完成即可領取豐富好禮。

    新店區長黃秀川表示，安坑機廠都市農園周邊山區雪白桐花點點，結合客家音樂、舞蹈，成為自然獨特的活動舞台，藉由搭乘便捷舒適的安坑輕軌，帶領遊客從都市抵達秘境，在各個站點遊憩、健走、享受美食，感受新店之美。

    黃秀川指出，新店的四季皆有景可賞，冬末春初屈尺公園等地的櫻花之美、春初二叭子植物園賞烏來杜鵑，4月至5月植物園欣賞桐花美景，陽光運動公園雪白流蘇，還有目前和美山、文山農場等地賞螢季持續開展。

    遊客藉由搭乘便捷舒適的安坑輕軌，從都市抵達秘境，在各站點感受新店之美。（圖由新店區公所提供）

    遊客藉由搭乘便捷舒適的安坑輕軌，從都市抵達秘境，在各站點感受新店之美。（圖由新店區公所提供）

    導覽老師在新店區安坑機廠細心解說，讓民眾了解城市故事。（圖由新店區公所提供）

    導覽老師在新店區安坑機廠細心解說，讓民眾了解城市故事。（圖由新店區公所提供）

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