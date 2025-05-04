張麗善燒疏文3度成「炎上對象」 雲縣府：有心人士勿藉事生端

雲林縣長張麗善昨晚協助焚燒疏文，被民眾控「像是燒垃圾」3度成為炎上對象。（圖擷取白沙屯媽祖網路電視台）

2025/05/04 14:14

〔記者李文德／雲林報導〕白沙屯媽祖今天凌晨1點26分起駕回程，昨晚卻傳出雲林縣長張麗善遭民眾控進火儀式中，燒疏文時簡直是用「丟垃圾般硬塞」，繼移開值年爐主、跪接鑾轎後，再次成為炎上對象。對此雲林縣政府回應，張縣長以虔誠的心幫忙誦讀疏文名單，並依循禮俗逐一焚化，盼有心人士勿藉事生端。

進火儀式約在昨晚9點30分開始，由朝天宮住持會茂法師主持誦讀吉祥疏文，再把疏文放入萬年香火中焚燒，而今年白沙屯媽祖進香逾32萬人報名，疏文超過1900張，朝天宮廟內數百人一起誦讀，連苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善也協助念誦，更受邀協助輪流焚燒疏文。

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不過有網友眼尖發現，每每輪到張麗善焚燒疏文時，像是燒垃圾用硬塞的，直批「不想燒不要來」；更有民眾指張麗善在摺疊疏文時，僅草草展示後就折一折塞進香爐內，讓張麗善三度成為「炎上目標」，網路輿論炸鍋。

雲林縣政府回應，依往例，在拱天宮安排下，縣長張麗善與苗栗縣長鐘東錦皆以志工身分，協助拱天宮主委洪文華焚化疏文。今年白沙屯媽祖進香報名人數突破32萬人，較去年增加14萬餘人，疏文張數也超過1900張，較去年增加約900張。張麗善以虔誠的心幫忙誦讀疏文名單，並依循禮俗逐一焚化，儀式順利在時程內完成。宗教活動莊嚴神聖，盼有心人士勿藉事生端，以免抹煞信眾的虔敬與宗教文化的核心價值。

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