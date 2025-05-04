到嘉義布袋「好美保安林」造林 戴資穎：台灣美的地方好多

擔任中華電信永續大使的戴資穎今到嘉義布袋好美保安林種樹，響應環境永續。（記者王善嬿攝）

2025/05/04 14:10

〔記者王善嬿／嘉義報導〕中華電信與農業部林業及自然保育署合作，投入8年15萬棵樹造林計畫，擔任中華電信永續大使的前世界球后戴資穎，今出席活動，在嘉義縣布袋鎮「好美保安林」種樹造林，她受訪說，近年隨中華電信至桃園等地造林，發現台灣很美的地方好多，盼透過企業植樹造林的活動，綠化減碳，為環境永續盡一份力。

中華電信董事長簡志誠、林業及自然保育署副署長張岱、嘉義縣副縣長劉培東等人，今一同種下台灣海桐、苦檻藍、草海桐、台灣海棗等原生種苗木，好美里長蘇元勳、好美社區發展協會理事長蔡信能、好美國小師生等均參加響應。

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簡志誠說，自己是嘉義太保人，中華電信推動綠色低碳永續的腳步不停歇，8年15萬棵樹造林計畫今年邁入第3年，迄今種植38.14公頃造林面積，超過7萬7139棵樹木，除嘉義布袋，在各地還會持續進行，期盼很快達到目標並種下更多樹。

張岱表示，好美里社區長期協助築籬擋砂，林保署也採用兼具滯洪功效的開溝築堤工法造林，種植木麻黃等防風、耐淹樹種加速成林，逐年復育「好美保安林」，因地勢低窪積水，林帶與水域渠道交錯、茂密樹林與滯洪水池的枯木對比，特殊景象貌似阿里山水漾森林，在地居民以「美漾森林」稱呼，是好美里秘境。

張岱表示，除了環境復育，也將結合雲嘉南濱海國家風景區管理處、嘉義縣政府等單位，將設置腳踏車服務站點，周邊規劃打造環狀步道等設施，如今攜手中華電信，除保護海岸林生態，也透過景觀美化，吸引遊客，提升景觀遊憩價值。

劉培東說，感謝中華電信來嘉義種樹，嘉義多年來配合林保署平地造林、獎勵造林，近年推動區塊綠鏈等，讓產業發展與生態達到平衡，同時美化景觀。好美社區長年推動「築籬擋沙」，擴展沙灘地，2022年曾獲得全球百大目的地永續故事講特優，縣府也會持續努力，將植樹、造林、淨零、永續做好。

林保署副署長張岱（前排左二）、中華電信董事長簡志誠（前排左三）、永續大使戴資穎（前排左四）等人，今到嘉義布袋好美保安林種樹造林。（記者王善嬿攝）

中華電信總經理李榮賜（右）今代表接受林保署嘉義分署長李定忠（左）頒發認養感謝狀。（記者王善嬿攝）

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