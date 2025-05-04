為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄農村杉林社區與帕莎蒂娜 開發「杉林金鳳和弦伴手禮」上市

    高雄農村杉林社區與帕莎蒂娜開發伴手禮「杉林金鳳和弦伴手禮」新上市。（記者陳文嬋攝）

    高雄農村杉林社區與帕莎蒂娜開發伴手禮「杉林金鳳和弦伴手禮」新上市。（記者陳文嬋攝）

    2025/05/04 14:08

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局媒合杉林社區與帕莎蒂娜餐飲集團開發「杉林金鳳和弦伴手禮」新上市，以農村生產水果打造「鳳梨酥盒」及「金萱芒果沙布烈」兩款創新甜點，企業帶動農村創新力，農村產業鏈再升級。

    農業局推動農村產業創新轉型，強化農村與企業合作鏈結，今年持續推動根留農村計畫，導入企業資源與品牌行銷，協助各社區開發在地農產特色，其中杉林社區發展協會與帕莎蒂娜餐飲集團共同研發「杉林金鳳和弦伴手禮」新上市。

    杉林社區發展協會理事長陳國忠表示，這次發表兩款產品皆選用杉林在地優質鳳梨與芒果，在農業局積極輔導和樹德科技大學NPO研發中心媒合下，由帕莎蒂娜主廚團隊運用創意巧思與專業技術，轉化為具地方特色又具市場潛力的精緻甜點。

    「鳳梨酥盒」以香氣濃郁的鳳梨果乾，搭配茶香酥鬆外皮，層次豐富口感迷人；「金萱芒果沙布烈」則將杉林芒果鮮甜與茶香結合，打造出清爽不膩的夏季風味甜點。這兩款新品不僅是產品創新，更象徵農村產業鏈再升級。

    帕莎蒂娜創辦人許正吉表示，這次與杉林社區合作開發產品，繼攜手六龜新發社區推出「六龜原生紅茶金桔費南雪」榮獲今年ITI國際風味評鑑最高榮譽三星獎後，再度與高雄在地農村產業連結，推出全新甜點力作，深耕在地並創新研發新產品。

    農業局長姚志旺說，農業局配合農業部推動根留農村計畫，建構農村社區與企業協力合作模式，帕莎蒂娜與杉林社區成功媒合是一個典範，感謝帕莎蒂娜餐飲集團秉持企業社會責任精神，不僅堅持使用在地優質安全農產品，更實際走入農村、關心農民，農業局會持續導入優質企業資源，協助在地農產品升級，為高雄農村注入創新能量，創造青年返鄉契機，促進農村經濟永續發展。

    農業局長姚志旺和帕莎蒂娜西點主廚與民眾一起手作鳳梨酥盒。（記者陳文嬋攝）

    農業局長姚志旺和帕莎蒂娜西點主廚與民眾一起手作鳳梨酥盒。（記者陳文嬋攝）

    高雄杉林社區與帕莎蒂娜餐飲集團開發「杉林金鳳和弦伴手禮」新上市。（記者陳文嬋攝）

    高雄杉林社區與帕莎蒂娜餐飲集團開發「杉林金鳳和弦伴手禮」新上市。（記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播