高雄農村杉林社區與帕莎蒂娜 開發「杉林金鳳和弦伴手禮」上市

高雄農村杉林社區與帕莎蒂娜開發伴手禮「杉林金鳳和弦伴手禮」新上市。（記者陳文嬋攝）

2025/05/04 14:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市農業局媒合杉林社區與帕莎蒂娜餐飲集團開發「杉林金鳳和弦伴手禮」新上市，以農村生產水果打造「鳳梨酥盒」及「金萱芒果沙布烈」兩款創新甜點，企業帶動農村創新力，農村產業鏈再升級。

農業局推動農村產業創新轉型，強化農村與企業合作鏈結，今年持續推動根留農村計畫，導入企業資源與品牌行銷，協助各社區開發在地農產特色，其中杉林社區發展協會與帕莎蒂娜餐飲集團共同研發「杉林金鳳和弦伴手禮」新上市。

請繼續往下閱讀...

杉林社區發展協會理事長陳國忠表示，這次發表兩款產品皆選用杉林在地優質鳳梨與芒果，在農業局積極輔導和樹德科技大學NPO研發中心媒合下，由帕莎蒂娜主廚團隊運用創意巧思與專業技術，轉化為具地方特色又具市場潛力的精緻甜點。

「鳳梨酥盒」以香氣濃郁的鳳梨果乾，搭配茶香酥鬆外皮，層次豐富口感迷人；「金萱芒果沙布烈」則將杉林芒果鮮甜與茶香結合，打造出清爽不膩的夏季風味甜點。這兩款新品不僅是產品創新，更象徵農村產業鏈再升級。

帕莎蒂娜創辦人許正吉表示，這次與杉林社區合作開發產品，繼攜手六龜新發社區推出「六龜原生紅茶金桔費南雪」榮獲今年ITI國際風味評鑑最高榮譽三星獎後，再度與高雄在地農村產業連結，推出全新甜點力作，深耕在地並創新研發新產品。

農業局長姚志旺說，農業局配合農業部推動根留農村計畫，建構農村社區與企業協力合作模式，帕莎蒂娜與杉林社區成功媒合是一個典範，感謝帕莎蒂娜餐飲集團秉持企業社會責任精神，不僅堅持使用在地優質安全農產品，更實際走入農村、關心農民，農業局會持續導入優質企業資源，協助在地農產品升級，為高雄農村注入創新能量，創造青年返鄉契機，促進農村經濟永續發展。

農業局長姚志旺和帕莎蒂娜西點主廚與民眾一起手作鳳梨酥盒。（記者陳文嬋攝）

高雄杉林社區與帕莎蒂娜餐飲集團開發「杉林金鳳和弦伴手禮」新上市。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法