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    把人潮帶回桃園舊城區 大廟景福宮母親節活動擠爆廟埕

    桃園大廟景福宮本週末舉辦「感恩5月~母親節系列活動」，參加的人潮將廟埕擠得水洩不通。（景福宮提供）

    桃園大廟景福宮本週末舉辦「感恩5月~母親節系列活動」，參加的人潮將廟埕擠得水洩不通。（景福宮提供）

    2025/05/04 14:04

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕提前慶祝母親節，桃園大廟景福宮本週末舉辦「感恩5月~母親節系列活動」，參加的人潮將廟埕擠得水洩不通，主委簡征潭表示，桃市府正在推動「舊城再生計畫」，以大廟景福宮為起點重現舊城風華，景福宮將持續舉辦各類活動，希望能為促進舊城商圈繁榮盡點心力。

    簡征潭表示，此次活動由景福宮總幹事李詩明、活動組長簡馨泓策劃，以感念母親的偉大為主題，安排小丑表演、氣球姐姐氣球秀，現場還有流體熊親子DIY體驗、大型氣墊遊戲，讓百年大廟化身為遊樂園，藉由活動感謝媽媽們的辛勞，也讓家長陪同小朋友認識百年大廟及宗教文化，另舉辦熱鬧的感恩晚會，邀請桃園區各里及社區媽媽表演團體聯歡，大廟準備好吃的古早味碗糕及康乃馨，分送給在場的媽媽們。

    桃園市副市長蘇俊賓到場祝福媽媽們母親節快樂，透過有獎徵答與小朋友分享桃園地名的由來，同時體驗DIY、導覽及祈福博杯活動。

    桃園大廟景福宮本週末舉辦「感恩5月~母親節系列活動」，參加的人潮將廟埕擠得水洩不通。（景福宮提供）

    桃園大廟景福宮本週末舉辦「感恩5月~母親節系列活動」，參加的人潮將廟埕擠得水洩不通。（景福宮提供）

    桃園大廟景福宮本週末舉辦「感恩5月~母親節系列活動」，參加的人潮將廟埕擠得水洩不通。（景福宮提供）

    桃園大廟景福宮本週末舉辦「感恩5月~母親節系列活動」，參加的人潮將廟埕擠得水洩不通。（景福宮提供）

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