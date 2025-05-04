首見高蹺鴴、反嘴鴴跨物種交配 珍貴畫面曝光

高蹺鴴（上）公鳥跳上反嘴鴴（下）母鳥背上交配。（圖由張明政提供）

2025/05/04 14:07

〔記者蔡文居／台南報導〕黑面琵鷺、高蹺鴴、反嘴鴴過去主要分布於台灣西南沿海濕地，尤以台南為主而被稱為「台南濕地三寶」，牠們分屬不同物種，鳥友張明政日前巧遇高蹺鴴竟然和反嘴鴴進行交配，並拍下珍貴畫面，這是高蹺鴴、反嘴鴴跨物種之愛的首次記錄，畫面傳出，引起鳥友熱議。

鳥類專家、生物多樣性研究所副研究員林大利表示，這是單純的罕見個案，新手認錯物種確實會發生。在整個鳥類中，跨物種交配行為不算罕見，雖然反嘴鴴和高蹺鴴交配是第一次看到，但牠們交配行為後，能不能受孕、生下個體，是一回事。若生下的個體，會視為雜交個體，生存力和繁殖力如何，也是另一回事。

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鳥友張明政於上個月底在高雄永安濕地拍到高蹺鴴、反嘴鴴跨物種交配的罕見畫面，整個過程全被精彩記錄下來，由於這是高蹺鴴、反嘴鴴跨物種之愛的首次記錄，畫面格外珍貴。

生態攝影家「黑皮先生」王徵吉表示，他得知消息後，連跑了3次永安濕地，今天上午又去了1次，想要見證一下，可惜這跨物種之愛的珍貴畫面可遇不可求，迄今全都槓龜。現今，高蹺鴴在台灣到處可見，是冬候鳥也是留鳥；而反嘴鴴除了是冬候鳥外，近年來一年四季都看得到，被認為也有部分是留鳥，也常有鳥友目擊到反嘴鴴交配的行為，但他找了好幾年，都找不到牠們的巢。這次竟然被鳥友拍到與高蹺鴴交配的畫面，實在太珍貴了。

高蹺鴴體長35至40公分，反嘴鴴42至45公分，反嘴鴴略大於高蹺鴴，牠們都是長腳鷸科的水鳥。過去台南一直是高蹺鴴和反嘴鴴的大本營，其中反嘴鴴更是幾乎只有台南才看得到，如今族群數漸增，並四處擴散，但仍以台南最多，宜蘭也有不少。

高蹺鴴（上）與反嘴鴴（下）罕見的跨物種交配行為。 右2隻也是反嘴鴴。（圖由張明政提供）

高蹺鴴交配時相當特別，都會有前後戲，交配後公鳥會抱著母鳥「溫存」，而這次母鳥卻是不同物種的反嘴鴴。（圖由張明政提供）

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