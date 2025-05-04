激勵偏鄉小學生閱讀 「法官畫家」捐義賣所得

「法官畫家」郭豫珍（左三）近幾年透過舉辦畫展，累計公益捐款近千萬元，今天捐出3幅油畫義賣作品所得60萬元響應閱讀鼓勵計畫。（記者丁偉杰攝）

2025/05/04 14:00

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕台灣偏鄉兒童教育基金會推動「閱讀鼓勵計畫」，以撥發獎金方式激勵偏鄉小學生對課外書表達讀後心得，提昇閱讀力與口語能力，近2年來已有30所學校加入行列。有「法官畫家」稱號的高等法院法官郭豫珍，近幾年透過舉辦畫展，累計公益捐款近千萬元，今天捐出3幅油畫義賣作品所得60萬元響應此計畫。

郭豫珍在繁忙的司法官工作外，後來又考上師大美術研究所碩士專班，其作品曾獲巴黎大皇宮國際沙龍展、盧森堡藝術大展、全國油畫展等國內外藝術大展獎項，獲「法官畫家」美譽。

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郭豫珍也是目前審理遭停職新竹市長高虹安於立委任內涉詐領助理費案二審的受命法官，今天會場有媒體關切高虹安案發展，她委婉表示，「今天不談這個話題」。

台灣偏鄉兒童教育基金會由嘉義高中校友龔書都擔任創辦人暨董事長，郭豫珍的夫婿監察院前副祕書長劉文仕同為嘉中校友，劉文仕目前擔任該基金會董事。

今天郭豫珍由夫婿劉文仕陪同出席捐贈儀式，與會包括贊助錄製閱讀鼓勵計畫影片的禎祥教育基金會代表禎祥食品副總經理莊志成，阿里山山美國小校長洪榮正、東石鄉網寮國小校長王伯安、新港鄉復興國小校長黃美智到場分享推動「閱讀鼓勵計畫」成果，其中網寮國小更榮獲教育部今年度「閱讀磐石學校」殊榮。

郭豫珍說，3幅油畫義賣作品「快樂源泉」、「日日共好」、「滿滿的感謝」，日前由興華中學董事長王崇旭等3位收藏家得標收藏，款項共60萬元，感謝他們慷概資助閱讀鼓勵計畫。

郭豫珍也說，希望藉由此計畫及捐贈響應，導引偏鄉小朋友人生奮鬥方向，長大後朝興趣發展，也歡迎加入法官行列，期許將來因為此計畫真的有人成功。

「法官畫家」郭豫珍（右）由夫婿劉文仕（左）陪同出席捐贈儀式。（記者丁偉杰攝）

「法官畫家」郭豫珍捐贈的油畫義賣作品「日日共好」。（圖由郭豫珍提供）

「法官畫家」郭豫珍捐贈的油畫義賣作品「滿滿的感謝」。（圖由郭豫珍提供）

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