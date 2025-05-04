母親節暖心禮 高市「好孕行得通」電子幣上線

孕婦於醫療院所搭乘計程車返家。（圖由高市社會局提供）

2025/05/04 13:52

〔記者洪臣宏／高雄報導〕母親節暖心禮上線，為了讓高雄市孕婦享受更方便、更智慧的產檢交通補助，高市府宣布「好孕行得通」乘車券，5月起全面轉型為電子幣，不用擔心忘記攜帶紙本乘車券，只要一支手機搞定一切。

高雄市「好孕行得通」提供每位孕婦28趟次180元的乘車補助，使用範圍包括前往醫療院所進行產檢、產後回診或寶寶接種疫苗，可使用到分娩後6個月。

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孕婦於高雄市配合50家產檢醫療院所產檢後，取得孕媽咪健康手冊者，院所現場即可申請，也可進入社會局網站好孕行得通，用LINE掃瞄器，掃瞄網站QR code進行申請；4月電子化系統與院所開始試營運，有448位孕媽咪完成電子幣申請。

高市府推動淨零科技，導入無紙化，採行數位科技電子乘車券，讓每一位媽媽在懷孕及育兒過程中，都能感受到便利與友善支持，孕婦只要透過手機花5分鐘申請、等5分鐘撥幣、馬上可獲得5040元電子幣，出門只要帶著手機，就可以搭乘與市府合作的計程車隊前往醫療院所產檢。

高市社會局表示，已經領有紙本乘車券的孕婦們，仍可依原使用期限使用完畢；另社會局也提供生產後的坐月子到宅服務，確認預產期後，就可以撥打第一、二區坐月子媒合平台預約，預約專線07-3909861、07-7408632，或致電07-3303353（婦保科）詢問。

孕婦可利用「好孕行得通」乘車補助到醫療院所產檢。（圖由高市社會局提供）

「好孕行得通」電子乘車券操作畫面。（圖由高市社會局提供）

「好孕行得通」電子乘車券操作畫面。（圖由高市社會局提供）

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