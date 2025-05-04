全國專題實作及創意競賽 澎湖海事傳捷報

澎水參加今年全國專題實作及創意競賽，大放異彩。（圖由澎水提供）

2025/05/04 13:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖海事水產職業學校，在校長顏嘉禾帶領下，跨海參加今年由國立台灣師範大學主辦之「全國專題實作及創意競賽」，於全國決賽中表現傑出、成績斐然。典禮開始前，適逢母親節前夕，全體與會人員齊唱《母親您真偉大》，為活動增添溫馨氣氛。

今年澎水參賽師生，在校長領軍的鼓勵與支持下，於各職群競賽項目中大放異彩：動力機械群項目，由洪慶華主任與林仲一老師指導，汽車科學生吳瑞祐、唐立紝、黃皓禹與輪機科學生趙尹辰所組成的團隊，榮獲佳作。水產群由蔡慧珠老師與周品均老師指導，養殖科學生顏家孝、楊淯安、肖家貴、呂亭儀組成的團隊，榮獲全國第2名。

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海事群由吳逢昇主任與蔡郁菁老師指導，輪機科學生陳熠、顏郅恒、陳彥多所組成的團隊，亦榮獲第2名；由李忠德老師指導的團隊（輪機科黃鼎閎、莊子霆、莊名中與電子科吳鎮宏）則脫穎而出，勇奪全國第1名殊榮。

除學生獲獎表現亮眼外，澎水亦有4位教師榮獲教育部優良指導老師殊榮，須連續3屆以上指導學生獲佳作以上方具資格，獲獎教師為：吳逢昇主任、葉乃昇主任、薛宏國主任與李忠德老師，顯見澎湖海事教學團隊深耕技職教育之成果。

顏嘉禾校長表示，能帶領學生從澎湖出發，在全國賽事中脫穎而出，實屬不易，感謝師生共同努力，展現澎湖海事堅強的實作能力與創新精神。競賽經歷將有助學生在未來參與特殊選才與技優甄選中取得優勢，也為澎湖地區技職教育增添光彩。

澎水學生表現優異，有助於未來保送升學。（圖由澎水提供）

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