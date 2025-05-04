台東首辦智創機器人競賽 75隊伍較勁

台東縣政府今天在大王國中舉辦「2025台東智創機器人競賽」。（記者黃明堂攝）

2025/05/04 13:36

〔記者黃明堂／台東報導〕為推動智慧教育與STEAM機器人學習，台東縣政府攜手高雄扶輪社、台東大學，今（4）日在大王國中首度舉辦「2025台東智創機器人競賽」，吸引全縣各國民中小學逾75隊伍報名。教育處長蔡美瑤到場為參賽學生加油，期盼透過競技，激發學子創新思維與團隊合作，推廣STEAM教育模式，提升台東科技教育能量。

今日活動由三間國小帶來「舞動科技，創新未來」機器人舞蹈表演，為賽事揭開序幕。開幕儀式設計「五星連珠，旗開得勝」橋段，由蔡美瑤與高雄扶輪社長、總監、大王國中校長、大武國中校長等貴賓共同操作手臂機器人，點亮5座燈塔，象徵科技教育的光芒照亮未來，蔡美瑤頒贈感謝狀予高雄扶輪社長等人。

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蔡美瑤表示，智慧科技是全球教育發展趨勢，台東近年積極推動科技教育、建置校園智慧學習環境，透過課程，縮短城鄉數位落差，讓學生從小培養科技應用與創新解決問題能力。此次競賽是學生展示學習成果的舞台，是台東科技教育發展的重要里程碑，透過競賽讓學生投入科技學習，培養未來科技人才。

競賽主要項目為「機器人奪標攻防賽」，分為4個競賽場地，採雙敗淘汰制，每回合比賽5分鐘，參賽隊伍運用射擊機器人與手臂機器人，賽場上進行戰略攻防，爭取最高分數。競賽採雙敗淘汰制，經過初賽、複賽，選出前16名隊伍競逐冠軍。

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