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    基市府攜手加州柏克萊分校AI課程結業 持續提供學子多元資源

    基隆市政府與美國加州大學柏克萊分校的ROAR Acadamy課程合作，提供高中學子AI程式設計系列課程，美方計畫主持人Allen Yang還在課程最後來台進行實體授課。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府與美國加州大學柏克萊分校的ROAR Acadamy課程合作，提供高中學子AI程式設計系列課程，美方計畫主持人Allen Yang還在課程最後來台進行實體授課。（圖為基隆市政府提供）

    2025/05/04 13:26

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府自2024年起，與美國加州大學柏克萊分校ROAR Acadamy課程合作，推動AI程式設計課程，今年的課程今天（4日）在美方計畫主持人Allen Yang教授實體授課下結業。基隆市政府教育處表示，未來將持續提供基隆學子多元化的教育資源，帶領基隆學子往適性的目標邁進。

    2024年市府就舉辦過一次課程，去年的學員中，還有2人經由繁星推薦，提前在高三就獲得了國立大學的資工系與系統工程系入學資格。2位同學今年也特別「回鍋」參與課程，希望透過這次的課程，進一步深化能力，為未來發展奠定更堅實的基礎。

    2025年的整體課程自3月29日展開，歷經5周共長達50小時的課程，課程內容包括了生成式人工智慧、Python程式語言等，大多數情況下都是透過線上課程與美方的講師互動。結業式前夕，美方計畫主持人Allen Yang教授還在3日及4日親自來台，為今年參與的學員進行實體授課。

    Allen Yang表示，基隆市參與這次課程的學子們，學習態度絕對可與美國最優秀的頂尖學生比擬，相信這一次與基隆市府的合作是一個很好的開端，後續的合作也相當令人期待。

    基隆市立中山高中林姓高二生表示，在短短的5週時間裡，他學到了包括程式設計、自動駕駛演算法、以及時下最夯的生成式人工智慧等不同的領域，不僅獲得了平常在學校課本上學不到的東西，同時在學習態度、獨立思考能力都得到全面提升。林同學說，原本他還有點猶豫未來申請大學是是否要申請資訊相關科系，在這次課程結業後，他對相關的領域有了濃厚的興趣，也有信心衝刺心目中的大學資工資管系所。

    基隆市教育處副處長楊永芬表示，基市府很驕傲提供學子們完善的頂尖教育資源，也期待每位學生可以將這些資源累積成自我的能力，豐富自我的學習歷程。

    基隆市政府與美國加州大學柏克萊分校的ROAR Acadamy課程合作，提供高中學子AI程式設計系列課程，美方計畫主持人Allen Yang還在課程最後來台進行實體授課。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市政府與美國加州大學柏克萊分校的ROAR Acadamy課程合作，提供高中學子AI程式設計系列課程，美方計畫主持人Allen Yang還在課程最後來台進行實體授課。（圖為基隆市政府提供）

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