疑香燈腳擅闖喪家當點心站打牌充電 網怒：會不會開冰櫃躺進去解暑？

網友指控白沙屯媽祖的信眾擅闖喪家並將其當成點心站，投稿引發熱議。（本報合成，擷取自「宗教爆報」/臉書粉專）

2025/05/04 13:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香昨（3）日湧入70萬名信眾，沿途地區熱鬧非凡，但隨之也引發部分爭議。一名網友指控，疑似「香燈腳」擅闖喪家棚架將其當成結緣點心站，不僅打開冰箱取用飲料，還使用撲克牌與插座等，掀起社群熱議。

該名網友在臉書粉專「宗教爆報」投稿，稱有香燈腳進入喪家，錯把藍白棚當成點心站，行徑包括拔掉插頭改插自己的充電器、開啟冷風扇自用，甚至開冰箱拿飲料飲用、使用現場撲克牌等。

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貼文強調，「香燈腳不要看到搭棚就以為是點心站，這是喪家啦！超扯！」粉專更在留言區貼上喪家藍白棚的照片，怒斥「我看了三X啦，人家在辦喪事不會看？這麼明顯還會跑錯棚？」、「傻眼天兵是不是？」

貼文曝光後引來不少網友留言批評，「廟會活動的大禁忌，超扯」、「天氣熱不知道有沒有自己開冰櫃躺進去解暑？」、「會不會拆罐頭塔飲料喝」、「這比打架還扯 完全不尊重喪家」、「第一次看這麼天的香燈腳，看到棚架以為都是點心站概念」。

不過，也有人質疑「照片不是那麼清楚？確定是香燈腳嗎？喪家都沒人守靈堂喔！喪家沒人去阻止？」、「我也覺得要麻可能認識，不然真的跑進去喪家不會驅離也蠻奇怪的」。

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