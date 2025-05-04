台南「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」 值東庄頭大陣仗迎接遶境、謁祖

台南市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」，新值東庄頭東區後甲里迎請陳聖祖並至歸仁穎川家廟謁祖。（記者劉婉君攝）

2025/05/04 13:29

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市定民俗「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」每年以擲筊方式選出新的值東庄頭，東區後甲里相隔8年再度獲選，今（4）以大陣仗遶境，先前往上一個值東的永康新樹里迎請陳聖祖，再到歸仁穎川家廟謁祖，下午將抵達新的值東行宮。

「忠順聖王會食祖佛酒迎陳聖祖」為台南新豐地區、新化、東區後甲及安南區土城等陳姓庄頭，傳承百餘年的民俗信仰活動，於每年農暦2月15日祭祖及食祖佛酒平安宴，並選出下1年的值東庄頭，今年由東區後甲以連續5個允筊勝出，迎請隊伍一早從東區後甲關帝殿出發，前往永康新樹里。

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迎請陳聖祖的隊伍隨後再至歸仁保西代天府及歸仁大學潁川家廟謁祖，許多宗親也到場參與，電音三太子、官將首精彩演出，吸引民眾圍觀，相當熱鬧，回程再遶境返抵新值東後甲行宮於下午3時舉行安座大典，完成迎請回鑾儀式。

後甲陳氏宗親會會長陳綺雯表示，東區後甲相隔8年再獲選值東，對後甲陳氏宗親來說，也是難得的榮耀，希望陳聖祖輪值1年，護佑宗親並庇佑國泰民安、風調雨順。

台南東區後甲陳氏宗親迎請陳聖祖，並至歸仁穎川家廟謁祖，陣頭精彩演出。（記者劉婉君攝）

台南東區後甲陳氏宗親迎請陳聖祖，並至歸仁穎川家廟謁祖，陣頭精彩演出。（記者劉婉君攝）

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