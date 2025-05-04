竹縣表揚20名模範母親 百歲婆黃林寶秀在列

101歲的新竹縣模範母親黃林寶秀今天在家人攙扶下親自出席表揚典禮。（記者黃美珠攝）

2025/05/04 13:22

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣13鄉鎮市今年共有20名模範母親於今天獲得公開表揚，其中竹北百歲婆黃林寶秀也在列，並親自出席！另有多名年已9旬的高壽婆母同時贏得這個桂冠。除了鄉鎮市的推薦，新竹縣家庭關懷協會也特別推薦新豐鄉田林妹跟竹東鎮陳瑞琴2個阿婆是全縣母親的典範。

今年名列新竹縣模範母親的有：竹北黃林寶秀（101歲）、楊美（85歲）、竹東高寶珠（75歲）、關西王潘月梅（95歲）、新埔張何冉妹（91歲）、新豐黃莊景妹（90歲）、湖口陳金釵（74歲）、北埔温朱月琴（77歲）、芎林官羅桃妹（87歲）、寶山游鄒日菊（82歲）、橫山賴惠珍（64歲）、峨眉楊李秀妹（94歲）、五峰艾蜜呼腊（66歲）、尖石張月衣（97歲）。

請繼續往下閱讀...

另有竹東何永媚（52歲）和許秋惠（62歲）各自受表揚為「新力媽媽」和「給力媽媽」。竹北鄧伊均（47歲）與關西張秀英（66歲）同為「魔力媽媽」。以及受新竹縣家庭關懷協會特別推薦的新豐田林妹跟竹東陳瑞琴。她們各自在一般家庭、新住民家庭或是身心障礙家庭、寄養家庭內照拂著孩子長大。

其中百歲婆黃林寶秀幼年經歷戰亂跟台灣光復生活物資艱困的年代，靠養豬、種菜，再挑菜去新竹市東門市場賣菜撫養孩子們長大。

其子女們回憶，有次他們跟父母到工地綁鋼筋，回程遇上道路施工，路面散落很多施工物件，因為當時人多赤腳，黃林寶秀特別教導他們務必撿起地上的螺帽、小零件等以免傷人。

至於「給力媽媽」許秋惠來自財團法人罕見疾病基金會附設新竹縣私立關西身心障礙福利服務中心的推薦，她單親獨力養育3子，且前夫、長子、次子接連罹患罕見疾病亨丁頓舞蹈症，她仍努力維持豬肉攤的生意，一路照顧陪伴孩子長大，艱辛的生活她卻保有堅毅、熱忱與樂觀的心，甚至希望把她長達20多年的照顧經驗跟心路歷程與其他病友家庭分享。

至於新竹家扶中心推薦的「魔力媽媽」鄧伊均投身寄養家庭服務已照顧了12名孩子，面對不同個性、來自不同家庭背景的孩子，她總能用包容的心接住孩子的情緒跟行為。另名「魔力媽媽」張秀英是社團法人新竹縣智障福利協進會所推薦的，因為她擔任身障機構教保員20多年，始終秉持「沒有教不會的孩子」信念陪著孩子們長大，始終不放棄這些特殊孩子。

新竹縣今天表揚13鄉鎮市共20名模範母親，百歲婆黃林寶秀（第1排右6）驚喜在列。（記者黃美珠攝）

新竹縣今年受表揚為模範母親的百歲婆黃林寶秀兒女成群，政治人物等也同沾她的福氣。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法