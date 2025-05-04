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    好偉大！寄養媽媽陸玉英將18位寄養兒童當親生養 獲頒模範母親

    照顧最多孩子的則是瑪家鄉陸玉英，擔任寄養家庭長達22年，照顧了18位寄養兒童。（記者葉永騫攝）

    照顧最多孩子的則是瑪家鄉陸玉英，擔任寄養家庭長達22年，照顧了18位寄養兒童。（記者葉永騫攝）

    2025/05/04 13:11

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府今天表揚46位模範母親並提供媽媽上台走秀，今年表揚中年齡最大的是來自屏東市95歲的戴蘇錦玉女士，照顧最多孩子的是寄養媽媽陸玉英，擔任寄養家庭22年，將18位寄養兒童視如己出，陸玉英說，當寄養的孩子找到好的家庭時，她是既高興也不捨，常常留下淚來，更希望這些孩子未來都能走上康莊大道。

    屏東縣母親節表揚活動由縣長周春米主持，她回憶自己的媽媽照顧她的情形，認為天下的媽媽每天都在關心自己的子女，細心守護著家庭，也讓整個社會充滿愛的力量，今天是偉大母親的日子，感謝母親無私的付出和辛勞，祝福所有母親幸福安康。

    今年接受表揚的模範母親中，年紀最長的是來自屏東市95歲的戴蘇錦玉。陳麗霜媽媽則是女兒有極重度聽障，她積極陪伴參與女兒的口語、聽覺訓練外，更注重藝術啟發，引導女兒就讀美術班，讓藝術教育成為超越聽力障礙的橋樑，如今女兒即將自大學畢業，也擁有美術設計的專業能力，看著女兒的成長，滿是欣慰，而女兒也貼心的說，「謝謝媽媽，我愛你」。

    照顧最多孩子的則是瑪家鄉陸玉英，擔任寄養家庭長達22年，照顧了18位寄養兒童，她說，每一個過程都是讓人感動，有一次參加喜宴時，一名穿制服的女孩忽然從背後叫她「媽媽」，轉身驚喜地發現，是多年未見的寄養孩童，這名女孩當年受到照顧時只有小學二年級，現在已是護專學生，並且打工自力更生，她含淚與孩子擁抱，看到養育的孩子走在屬於自己的路上，真的感到驕傲。

    屏東縣模範母親表揚，年紀最長的是來自屏東市95歲的戴蘇錦玉。（記者葉永騫攝）

    屏東縣模範母親表揚，年紀最長的是來自屏東市95歲的戴蘇錦玉。（記者葉永騫攝）

    陳麗霜媽媽辛苦照顧女兒長大自立。（記者葉永騫攝）

    陳麗霜媽媽辛苦照顧女兒長大自立。（記者葉永騫攝）

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