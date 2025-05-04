粉紅超跑抵達北港朝天宮 交通部助完成疏運

交通部及公路局規劃「北港朝天宮往返台鐵嘉義站客運直達接駁車」，首次增開台鐵嘉義站往返朝天宮直達客運接駁路線。（圖由交通部提供）

2025/05/04 12:57

〔記者林志怡／台北報導〕白沙屯媽祖10天9夜徒步進香昨日抵達北港朝天宮，為因應民眾參拜及相關行程需求，交通部及公路局規劃「北港朝天宮往返台鐵嘉義站客運直達接駁車」，首次增開台鐵嘉義站往返朝天宮直達客運接駁路線，193班車班班滿載，且台鐵嘉義站進出站人數較去年增加約21%。

交通部公共運輸及監理司科長傅昱瑄指出，去年白沙屯媽祖進香活動報名人數約18萬，今年增加至33萬，等於增加15萬的民眾需要進行疏運，且民眾可能選擇跟團或搭乘搭乘公共運輸，交通部為方便民眾往返，首次提供台鐵往返北港文化園區的客運接駁路線，發車193班，載運6317人。

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傅昱瑄也提到，雲林縣政府及北港鎮公所則提供北港往返高鐵嘉義站的接駁，交通部統計昨日鐵公路疏運成果，高鐵嘉義站進出站人數為3萬8749人，較去（113）年3萬7993人次增加約2%；台鐵嘉義站進出站人數約3萬4556人次，較去年2萬8602人次增加約21%。

此外，傅昱瑄說，昨日是白沙屯媽祖徒步進香行程重點日期之一，上午因應民眾搭乘台鐵至嘉義站往北港的需求情形，交通部及公路局原訂中午12時發車的「北港朝天宮往返台鐵嘉義站客運直達接駁車」，立即調整時程，提早於上午10時開始發車，並配合台鐵末班車時間延後疏運至晚間9時30分收班。

傅昱瑄表示，昨日上午嘉義高鐵站一早也出現民眾前往北港的接駁需求，交通部及公路局除也立即通知協調雲林縣政府及北港鎮公所原訂12時30分才開始發車的「北港往返高鐵嘉義站接駁車」，提前於11時15分發車外，公路局並立即協助先調派遊覽車及協調嘉義客運公司7235「北港-高鐵嘉義站」加開班次即時協防完成第一波接駁。

交通部指出，「北港朝天宮往返台鐵嘉義站客運直達接駁車」原規劃20輛接駁車，但因應接駁需求共計調派增加至58輛接駁車投入疏運，客滿即發車，達成站不留人的任務，5月11日媽祖回鑾，交通部及相關疏運單位仍會持續妥善提供相關的鐵公路運輸及接駁。

「北港朝天宮往返台鐵嘉義站客運直達接駁車」配合台鐵末班車時間延後疏運至晚間9時30分收班。（圖由交通部提供）

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