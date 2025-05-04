端午最美傳統！鹿港龍舟賽48年沒停過 夜戰連9年聚人氣

鹿港端午龍舟錦標賽場地設在福鹿溪水道，旁邊就是景觀台，民眾能貼近觀戰、為選手吶喊助陣，感受槳聲劃水、戰況激烈的震撼現場，臨場感十足。（圖由縣府提供）

2025/05/04 12:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕48年沒中斷、鹿港年度盛事又來了！2025「鹿港慶端陽」將於5月30日至6月1日連續3天熱鬧登場，最吸睛的國際龍舟錦標賽，今年共有來自國內外118支隊伍報名，是中台灣歷史最悠久、規模最大的龍舟賽，場地設在福鹿溪水道，旁邊就是景觀台，民眾能貼近觀戰、為選手吶喊助陣，感受槳聲劃水、戰況激烈的震撼現場，錯過就可惜。

龍舟賽不只白天熱鬧，晚上的夜間賽才更美更好看！縣府從2016年起將賽程延長至晚間，不僅讓選手避開日間高溫，更提高民眾戶外觀賞的興趣，現場打燈後的龍舟在水面上閃閃發光，成為「鹿港慶端陽」的代表特色。不僅如此，今年主辦單位在YouTube也有同步直播，讓民眾宅在家也能感受現場氣氛。

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今年賽事還有14家贊助單位共襄盛舉，從宏碁、寶成、帝寶、依必朗、繼茂橡膠、振宇五金，到鹿港城隍廟、秀傳醫院、學校家長會聯合會、獅子會與扶輪社等，企業、社團齊力支持，讓活動更具規模與地方特色。

縣長王惠美指出，昨天（3日）已完成恭請龍王與水仙尊王點睛、下水等開賽儀式，為整個活動揭開序幕。她邀請全國民眾端午連假來鹿港走走，除了龍舟賽，還有魯班公宴、南北管戲曲表演、古蹟巡禮與在地美食，會讓大家過一個有文化、有熱情的端午連節！

鹿港國際龍舟錦標賽從2016年起讓賽事不只白天而已，連晚上也有，加入夜間划龍舟的美麗賽程，吸引民眾到場觀賽。（圖由縣府提供）

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