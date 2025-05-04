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    首頁　>　生活

    水情緊？日月潭水位掉2米 九蛙已7隻探頭

    日月潭近來水位下降，潭區九蛙疊像景點可見淤積底泥浮現，九蛙也已7隻探頭。（圖由民眾提供）

    日月潭近來水位下降，潭區九蛙疊像景點可見淤積底泥浮現，九蛙也已7隻探頭。（圖由民眾提供）

    2025/05/04 12:37

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭近來水位下降，潭區九蛙疊像景點可見淤積底泥浮現，九蛙也已7隻探頭，水位在746公尺左右，距離滿水位748.48公尺已降低逾2公尺，民眾關心水情是否趨緊，管理日月潭水庫的台電回應，係因一期稻作抽穗期，為供應農水才會配合調度放水，待5月下旬度過農水高峰，加上未來梅雨挹注，水位可望回穩。

    台電表示，雖然潭區水位下降，環潭岸邊可見落露土坡，但日月潭蓄水率其實還有86％，只是有時配合發電放水，蓄水率會跌破85％，不過發電後的水則會儲存在下游的水壩，待用電離峰時段再回抽至日月潭，以利水資源循環發電使用。

    台電也說，5月進入梅雨季，雖然今年梅雨降雨量可能正常至偏少，不過日月潭與上游的霧社水庫仍提早因應，像是霧社已經透過放水降低蓄水量，以便騰出空間容納集水區的梅雨水量。

    至於霧社水庫放的水，則會儲存在日月潭，以利供應下游用水，且為配合彰、雲農水需求，5月上、中旬潭區每天供水25CMS（每秒立方公尺），到了下旬農水高峰過後，供水就會縮減至15CMS，預估屆時梅雨已報到，潭區水位可望回穩。

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