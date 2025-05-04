樟樹飄香迎客 吳晟啟動修樹工程傳承親樹教育

攀樹、剪樹團隊，抓到10公尺高的樹梢，修剪枝條。（記者顏宏駿攝）

2025/05/04 12:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕詩人吳晟平地造林逾20年，首度進行「修樹」工程！「變色龍攀樹工作室」修樹團隊，今天為「純園」10多棵「迎賓樹」做修剪，也進行一場難得的修樹、攀樹教育。

這10多棵迎賓樹是吳晟母親最喜歡的樟樹，20年前吳晟展開平地造林工作，第一批就是種樟樹，吳晟說，樟樹全身充滿香氣，尤其開花時，微風徐徐吹來，空氣中彌漫著樟樹香，令人神清氣爽，作為「純園」的迎賓樹，非它莫屬。但樟樹生長迅速，尤其每年長出側枝，以致繁枝交疊，眾樹成林卻其貌不揚，此時就有賴「修樹工程」。

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吳晟把剪樹工程委託給台中的「變色龍攀樹工作室」，創辦人陳東榮至今已訓練出1500多名學員，和多位專業的攀樹修剪師。

陳東榮說，「攀樹」和小時候田野間的「爬樹」最大的差異在繩結、繩索系統的運用，同時更強調安全性與目的性。攀樹在美國被視為一種運動，但他們更強調「推廣親樹教育」，讓更多人從小親近樹，而「修樹」是攀樹師或樹木工作者的主要業務之一，藉由攀樹、修樹，讓樹形更美觀。

他說，一般人修剪樹木大都委由吊車，請工人做「斷頭式的砍樹」，結果樹木又醜又矮，他們把樹當作「寶」，從教育出發，把攀樹產業化，教民眾如何種樹、護樹，再進一步攀樹、剪樹。

他表示，政府經常送樹苗，推廣種樹，卻忽視護樹、剪樹的重要性，他建議學校、社區、公司都可以種出一棵獨一無二的「經典樹」，它不一定名貴，但透過人工的修剪，可以越長越漂亮。

吳晟說，他靠著政府退休金，完成種樹志業，如今「純園」成為最佳的避暑去處，近年露營業休閒風行，許多業者帶著優渥的條件談合作都被他婉拒，他只希望大片森林成為「生態教育和有機農業的寶庫」，而攀樹、剪樹也藏著大學問，種樹真是穩賺不賠的投資。

吳晟種樹20年，首度進行修樹、剪樹工程。（記者顏宏駿攝）

攀樹團隊教民眾如何利用樹木結合繩結打造露營場地。（記者顏宏駿攝）

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